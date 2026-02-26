Sandra Echeverría denuncia haber sido víctima de fraude millonario: “Sufrimos el quebranto de nuestro patrimonio”

GENERANDO AUDIO...

La cantante aseguró que más de mil personas fueron afectadas. Foto: Cuartoscuro

Sandra Echeverría denunció haber sido víctima de un presunto fraude financiero a través de un video compartido en sus redes sociales este jueves 26 de febrero.

La actriz y cantante destacó que ella y mil personas más fueron defraudadas y sufrieron el quebranto de su patrimonio.

¿Qué dijo Sandra Echeverría del fraude?

La artista señaló a Metaxchange Capital, empresa liderada por Nazareth “N”, que prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco.

“Sin embargo, llevan más de 18 meses sin pagar y reteniendo el dinero que habíamos confiado en ellos. Metaxchange Capital ha engañado a más de mil clientes”, explicó Echeverría.

Asimismo, la cantante reveló que dicho negocio ha recibido más de 2 mil millones de pesos por depósitos de sus clientes y presuntamente habría evadido las regulaciones de las autoridades, por lo que se han presentado más de 200 denuncias contra sus representantes legales.

“Solo algunas han procedido. Agradezco, a nombre de todas las víctimas de este fraude, a la Fiscalía General de la Justicia y al Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, que nos hayan atendido”, resaltó la esposa del cantante Leonardo de Lozanne.

Ya hay detenidos por el fraude

De la misma manera, Echeverría informó que ya hay dos detenidos con relación al caso de presunto fraude y mencionó a Patrick “N” y a Mariana “N”. Sin embargo, destacó que Nazareth “N” está prófuga.

Finalmente, la actriz mencionó que continuarán el proceso legal y aportarán las pruebas que consideren necesarias para la resolución del caso.

“Les pedimos, por favor, a las autoridades que no nos suelten, que se haga justicia. Y gracias de verdad, de todo corazón, a nombre de todos los que hemos sido víctimas de esto. Muchísimas gracias”, enfatizó Sandra Echeverría.

