Spotify presenta la primera urna con streaming musical del mundo: así es la “Eternal Playlist Urn”

La plataforma de música Spotify sorprendió al anunciar lo que ha denominado la primera urna con streaming musical del mundo, el producto, desarrollado en colaboración con la marca de bebidas enlatadas “Liquid Death”, forma parte de una campaña especial que mezcla tecnología, humor negro y cultura pop bajo el nombre de “Eternal Playlist Urn”.

El lanzamiento rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a su concepto poco convencional, una urna funeraria que permite reproducir música.

De acuerdo con la información difundida por ambas marcas, la urna incorpora un altavoz Bluetooth en la tapa, lo que posibilita reproducir listas de Spotify al conectarse de forma inalámbrica con un teléfono celular u otro dispositivo compatible. Es decir, no cuenta con conexión propia a internet ni reproduce música de manera autónoma, sino que funciona como un altavoz externo.

La propuesta gira en torno a la idea de que la música forma parte esencial de nuestra identidad. Bajo esa narrativa, la campaña invita a los usuarios a pensar cuál sería la banda sonora que los representaría “para la eternidad”.

Como complemento, Spotify lanzó un generador de playlists llamado “Eternal Playlist”, con el que las personas pueden crear una lista personalizada basada en sus gustos musicales, pensada simbólicamente como su legado sonoro.

En cuanto al diseño, la urna mantiene una estética sobria, similar a la de un objeto funerario tradicional, pero con el toque irreverente característico de Liquid Death, marca conocida por sus campañas provocadoras y su estilo disruptivo.

El altavoz está integrado en la tapa y puede retirarse para recargarlo o utilizarlo de manera independiente. Aunque el producto sí puede utilizarse como urna para cenizas, su objetivo principal es claramente promocional.

Otro aspecto relevante es que se trata de una edición limitada, pues solo se produjeron 150 unidades, disponibles inicialmente en Estados Unidos con un precio aproximado de 495 dólares, es decir, poco más de 8 mil 500 pesos mexicanos.

De acuerdo con un comunicado de Spotify, esta colaboración representa una extensión de su estrategia de marketing basada en la personalización y el vínculo emocional con la música.

La plataforma ha apostado en los últimos años por iniciativas que resaltan cómo las canciones acompañan momentos importantes de la vida, desde celebraciones hasta rupturas amorosas. En este caso, la campaña lleva el concepto al extremo al asociarlo con el recuerdo y la memoria después de la muerte.

El lanzamiento ha generado opiniones divididas, mientras algunos usuarios celebran la creatividad y el sentido del humor detrás de la propuesta, otros consideran que el concepto puede resultar polémico o incluso inapropiado.

Más allá de la controversia, la llamada “Eternal Playlist Urn” refleja cómo las marcas buscan constantemente nuevas formas de conectar con audiencias jóvenes a través de conceptos inesperados. La música, al ser uno de los elementos culturales más personales y compartidos, se convierte en el vehículo ideal para este tipo de campañas.

