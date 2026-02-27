Yeri Mua llegará con su irreverencia y sensualidad al Auditorio Nacional este 19 de abril

GENERANDO AUDIO...

Yeri Mua estará en el Auditorio Nacional. Foto: Alberto Estrada

Yeri Mua promete una noche especial en su primer Auditorio Nacional este 19 de abril en un día que será muy importante en la carrera de la cantante.

“Es emocionante para mí un Auditorio Nacional. Era algo que hace años no veía venir. Inclusive cuando incursioné en la música tampoco me imaginaba un escenario tan grande e importante”, expresó la jarocha.

“Voy a presentar un show completamente diferente, mucho más sorprendente, exuberante, irreverente, divertido, locochón y de eso se trata”, adelantó.

La influencer aseguró que a pesar de los insultos que pueda recibir todos los días, lo importante es lo que vale y que su proyecto musical habla por sí solo.

“El público que me escucha, que sí me toma en serio, está contento y para mí eso es lo importante”, pero señaló que el camino no ha sido fácil y más cuando eres mujer.

“Estoy en una industria donde difícilmente van a tomar en serio a cualquier mujer. Le ha costado muchísimo trabajo a las mujeres en la historia del reguetón que las tomen en serio, pero no me importa”, aseveró.

¿Yeri Mua se considera un ícono feminista?

La influncer mencionó que no se considera feminista porque “en algún momento he criticado o pelado con otra mujer”, pero sí se considera un icono que pone el ejemplo de cómo una mujer puede ser y poder alzar la voz.

“Nunca me voy a callar por lo que digan ni por mucho menos lo que diga un hombre. Entonces, a pesar de que no creo que soy un perfecto ejemplo como una mujer feminista y creo que muy difícilmente una lo puede ser. Creo que lo más importante es eso, serle fiel a una misma como mujer”, aseguró.

En cuanto a sus canciones, destacó que antes las escribían los hombres, pero ahora habla sobre sus sentimientos y sus procesos mentales.

“Creo que en mi música y en lo que tengo pensado sacar más adelante, se viene esta parte de mí más sensible, más humana, más yo y quizás eso es lo que puede llegar a más personas o a menos personas, pero personas que sí quieran conectar de corazón a corazón conmigo”, finalizó.

