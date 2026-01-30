Bruce Springsteen lanza canción contra ICE y políticas migratorias de Trump

GENERANDO AUDIO...

Bruce Springsteen critica a Trump y al ICE con nueva canción. Foto: Getty

Este 28 de enero, el músico estadounidense Bruce Springsteen estrenó “Streets of Minneapolis”, una pieza que arremete contra el ICE y las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Con este lanzamiento, el artista asume una de sus posturas políticas más contundentes de los últimos años.

Springsteen omitió cualquier campaña previa para lanzar el tema de forma inmediata. Como el mismo artista señaló, compuso la canción el sábado, la grabó el martes y la publicó directamente en plataformas digitales. Su impulso fueron los violentos operativos migratorios en Minneapolis que provocaron tragedias humanas.

Una crítica explícita contra el ICE y la violencia institucional

En “Streets of Minneapolis”, Springsteen señala directamente al ICE, corporación a la que describe como “el ejército privado del Rey Trump”. La letra retrata el terror de las comunidades migrantes ante el despliegue de agentes federales en barrios vulnerables.

El tema denuncia el terrorismo gubernamental, cuestiona el uso de la fuerza del Estado y expone las secuelas humanas de las políticas migratorias. La narrativa se centra en calles vigiladas, familias separadas y el miedo constante que fractura a las comunidades.

El título evoca deliberadamente su éxito de 1993, “Streets of Philadelphia”. Si en aquel entonces el músico visibilizó la crisis del VIH/Sida, esta nueva obra denuncia la violencia institucional dentro del territorio estadounidense.

Springsteen, una de las voces críticas más poderosas

Con este estreno, Springsteen reafirma su papel como una de las voces críticas más poderosas del rock. “The Boss” ha forjado su carrera como el cronista de la clase trabajadora y de las promesas rotas del sueño americano.

Su trayectoria, consolidada junto a la E Street Band y marcada por álbumes como Born to Run y Born in the U.S.A., le ha otorgado 20 premios Grammy, un Oscar y la Medalla Presidencial de la Libertad. Estos logros lo consagran como la figura central de la resistencia cultural en los Estados Unidos.

Aquí te dejamos la canción completa, la cual ya cuenta con más de un millón de vistas en YouTube:

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.