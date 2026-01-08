GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasa entre Café Tacvba y Spotify? Te lo explicamos | Foto: Cuartoscuro

Café Tacvba, banda mexicana de rock alternativo, pidió a las dos disqueras a cargo de la explotación de su catálogo musical que bajen toda su música de Spotify, plataforma digital de música. Rubén Albarrán, vocalista de la banda, atribuyó este miércoles la decisión a la inversión de la empresa en armamento, entre otras razones.

“En días pasados, he entregado de parte de Café Tacvba una carta a Universal Music México y Warner Music México solicitando que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify”. Rubén Albarrán (Café Tacvba)

¿Por qué Café Tacvba pidió bajar su música de Spotify?

A través de Instagram, Café Tacvba y Rubén Albarrán compartieron que el cantante entregó una carta a Warner y Universal, pidiendo bajar todo su catálogo musical de Spotify, a la cual llamaron como “Stupidfy“.

El vocalista, también conocido como “El Zopilote“, aseguró que la plataforma contraviene su visión artística personal y de la banda.

A través de un video, Albarrán enlistó las razones por las que la agrupación del Estado de México ya no quiere que su música esté en Spotify:

Inversiones en armamento

Publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés)

Regalías “de miseria”

Utilización de inteligencia artificial (IA) en detrimento de los músicos

Fuente: Rubén Albarrán

Rubén Albarrán aseguró que la música debe tener significado y apoyar a los pueblos para darles fuerza, argumentando su voluntad de separarse de la empresa.

“No queremos que las regalías, el dinero que nos quitan, sea utilizado para patrocinar guerras y acciones, por demás, reprobables”. Rubén Albarrán

Cabe destacar que ni el vocalista ni el resto de los integrantes de Café Tacvba presentaron pruebas de sus acusaciones. Hasta el momento, Spotify no ha compartido un comunicado oficial al respecto de estos señalamientos.

¿El catálogo de Café Tacvba ya fue retirado de Spotify?

Hasta el momento, la plataforma de Spotify sigue mostrando el catálogo completo de Café Tacvba, incluyendo sus discos emblemáticos como “Re” y “Cuatro caminos”.

Al final de su video, Rubén Albarrán remató: “Esperamos respuesta, tanto de Warner como de Universal, acerca de nuestra petición para que se baje el catálogo de Café Tacvba de Spotify“.

A reserva de la decisión de las disqueras, el intérprete invitó a los seguidores de la banda a que escuchen sus canciones en otras plataformas. “O mejor aún, que la boicoteen“, enfatizó.

“No formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia; es momento de crear un nuevo mundo, más justo y horizontal, donde la música siga teniendo valor, significado; acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría y esperanza”, remató.

¿Qué hay detrás de los señalamientos de Rubén Albarrán a Spotify?

Daniel Ek, fundador y CEO de la plataforma de streaming musical Spotify, lideró una inversión de 600 millones de euros en la startup alemana Helsing, especializada en la producción de drones de combate equipados con inteligencia artificial.

La operación, anunciada el martes 17 de junio a través de la sociedad de inversión de Ek, Prima Materia, elevó la valoración de Helsing a 12 mil millones de euros.

La tecnología desarrollada por Helsing fue aplicada sobre el terreno en Ucrania, donde la empresa alemana ha comenzado a suministrar drones mediante dos pedidos separados al gobierno de Kiev, según el medio WIRED.

La banda King Gizzard & the Lizard Wizard abandonó Spotify después de que se reveló que Daniel Ek invertía en la construcción de drones y aviones no tripulados para operaciones militares.

Por otro lado, en noviembre de 2025, los usuarios que no tenían un plan de pago en Spotify, señalaron haber escuchado propaganda que alienta a las personas a convertirse en agentes de ICE para “proteger a Estados Unidos”, según The Hollywood Reporter.

Spotify compartió en un comunicado que el anuncio “es parte de una amplia campaña que el gobierno de los Estados Unidos está difundiendo en la televisión, plataformas de streaming y canales en línea”.

Además, señaló que estos contenidos “no violan las políticas de su empresa”, y que la audiencia puede hacer uso del pulgar de su interfaz para administrar sus preferencias publicitarias.

