BTS hace “sold out” en México: revendedores ofrecen boletos hasta en 118 mil pesos y fans denuncian

Indignación por “sold-out” de BTS en México | Foto: Getty Images

Las tres fechas de BTS en la Ciudad de México están oficialmente agotadas, según anunció Ticketmaster este sábado 24 de enero. A tan solo 36 minutos de comenzar la venta general para el Estadio GNP Seguros, se dio a conocer que la banda de K-Pop había hecho sold-out.

Mientras tanto, las páginas no oficiales de reventa muestran boletos de entre $969.00 y $6,800.00 dólares (USD), equivalentes a $16,843.00 y $118,069.00 pesos (MXN), desatando la indignación del llamado “ARMY”, el fandom de la agrupación coreana.

Se acaban los boletos para BTS en México

Luego de una preventa llena de polémicas y quejas por parte de las fans, este sábado comenzó la venta general para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros para el 7, 9 y 10 de mayo.

A las 09:00 horas (tiempo del Centro de México) se dio acceso a los usuarios; sin embargo, la propia plataforma de Ticketmaster mostró el siguiente mensaje a las 09:36 horas:

“¡Muchas gracias por su increíble respuesta! Los boletos para BTS se han agotado”. Ticketmaster

Pasadas las 11:00 horas de este sábado, las cuentas oficiales de Ticketmaster informaron que más de un millón de fans participaron en las filas virtuales de su plataforma.

Por otro lado, la vendedora de boletos pidió a los usuarios interesados evitar comprar boletos para cualquiera de las fechas fuera de canales oficiales.

“Evita comprar en sitios de reventa especulativa, grupos en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Comprar fuera del canal oficial podría ser fraude”, alertó la empresa.

Reventa ofrece boletos en casi 100 mil pesos

Mientras las plataformas oficiales se quedaban sin boletos en poco más de media hora, las páginas de reventa mostraban precios estratosféricos para las tres fechas de BTS en la Ciudad de México.

La plataforma de StubHub International publicó un rango de precios de entre $16,843.00 (MXN), que pertenecen a la sección naranja, a $118,076.00 (MXN), correspondientes a la grada oriente.

Por otro lado, Viagogo también puso disponibles múltiples boletos en reventa para el “Arirang Tour” en escalas de precios similares, según comprobó el equipo de Unotv.com.

Los tickets más accesibles se encuentran en $9,601.00 (MX), en la sección NA20C, mientras que los más costosos están en un precio de $35,299.00 (MXN).

Cabe destacar que distintas localidades de dichas plataformas no oficiales ya muestran disponibilidad limitada, con tan solo dos boletos disponibles con corte a las 11:30 horas de este sábado.

Fans de BTS reclaman irregularidades

A través de redes sociales, las fans de BTS denunciaron supuestas interferencias por parte de revendedores para hacerse de una gran parte de las entradas para el Estadio GNP Seguros:

“No fue sold out, fue estafa, probablemente la mitad del recinto o más lo tiene puro revendedor, no compren a los revendedores por las que quieran ir, denuncien cuentas, páginas, etc. Si compran son parte del problema y solo ayudan a que sigan igual”, escribió @adrimonky.

“Evita comprar fuera de canales oficiales” y ustedes fueron los primeros qleros en dejarnos sin boletos y preferir a los revendedores”, denunció @JessxJk.

“Primero revisa la venta interna ilegal en Ocesa y Ticketmaster y luego nos hablas”, criticó @BTS4Everlly.

“No es normal ni aceptable que los boletos se agoten instantáneamente y, al mismo tiempo, aparezcan en reventa a precios inflados. Ticketmaster sigue sin ofrecer mecanismos reales para proteger a los compradores legítimos”, escribió @maarzwithfun.

“Sí alcanzábamos si no hubieras dado la mitad del estadio a los revendedores, si no hubiera fallado en las 2 primeras fechas y que casualidad que los números de las filas se repitieron hoy también. Ojalá no se les venda nada a los revendedores”, reprochó @Joss_Tuan.

Diversas fans suscribieron la siguiente denuncia en redes sociales: “Hacemos el llamado a PROFECO por el fraude cometido por parte de Ticketmaster y OCESA K-Pop, ya que dicha preventa se presentaron irregularidades y la reventa de lso boletos afuera del recinto, exigimos una solución inmediata”.

