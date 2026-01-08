“Roberto no murió, lo mataron”: Imelda Tuñón levanta la voz tras la muerte de motociclista en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón reaccionó por la muerte del motociclista de Iztapalapa. Foto: Getty

La actriz Imelda Tuñón reaccionó por la muerte del motociclista de Iztapalapa, Roberto Hernández, quien falleció tras ser arrastrado por más de un kilómetro por un vehículo que era conducido por una mujer el sábado 3 de enero de 2026.

La también viuda de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, compartió una Historia en Instagram con la foto del incidente y la leyenda “Roberto no murió, a Roberto lo mataron”.

Con esta acción, la también cantante se sumó a la ola de molestia por parte de usuarios en redes sociales, así como de repartidores y motociclistas que incluso han realizado rodadas y bloqueos para que se haga justicia por el deceso de Roberto.

Video de C4 Jiménez del motociclista de Iztapalapa

El reportero Carlos Jiménez, mejor conocido en el argot periodístico como C4 Jiménez, publicó el miércoles 7 de enero un nuevo video donde se puede apreciar la manera en que Roberto Hernández fue arrastrado, sin que el vehículo que lo llevaba se detuviera.

La grabación fue realizada por una persona que viajaba en un coche, menos atrás. Ahí, se alcanza a ver la manera en que el auto compacto de la mujer nunca detuvo su marcha, lo cual determinarán las autoridades si se hizo a propósito o no.

Al tiempo de esto, se ven claramente los pies de Roberto, que posiblemente ya iba sin vida luego de sufrir todo el arrastre por parte de la conductora. Esta imagen fue por la que Imelda Tuñón reaccionó por la muerte del motociclista de Iztapalapa, y donde reavivó el enojo en redes sociales.

Origen del percance

La moto y el auto involucrados viajaban a muy poca distancia, pero al registrarse el choque, la moto y Roberto quedaron prensados en la parte de atrás del coche. El percance se habría originado en el cruce de Eje 6 Sur y Anillo Periférico.

Los primeros reportes señalaron que el hombre era repartidor de productos lácteos y al parecer se dirigía a recoger a su esposa cuando ocurrió el incidente.

