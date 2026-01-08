GENERANDO AUDIO...

Nick Reiner sigue en proceso legal. Foto: Reuters

A Nick Reiner, hijo del cineasta estadounidense Rob Reiner, le fue pospuesta su comparecencia este miércoles 7 de enero de 2026, luego de que su abogado defensor decidiera abandonar el caso, informaron autoridades judiciales en Los Ángeles.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte a puñaladas de sus padres, un hecho que conmocionó a la industria de Hollywood pocos días antes de Navidad.

Nick Reiner enfrenta cargos por doble homicidio

Las autoridades detuvieron a Nick Reiner, de 32 años, el pasado 14 de diciembre, horas después de que fueran localizados los cuerpos de su padre, el director Rob Reiner, conocido por películas como “Cuando Harry encontró a Sally” y “Algunos hombres buenos”, y de su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner.

Ambas víctimas fueron halladas sin vida en su residencia ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles, de acuerdo con reportes oficiales.

Audiencia se aplaza tras renuncia del abogado defensor de Reiner

El acusado debía comparecer ante un juez para que se le informaran formalmente los cargos en su contra y sus derechos legales. Sin embargo, la audiencia fue aplazada luego de que el abogado Alan Jackson notificara su decisión de retirarse del caso.

Ante esta situación, el juez designó a un abogado de la oficina del defensor público y fijó el 23 de febrero como nueva fecha para la comparecencia de Reiner.

Defensa no explica motivos de su salida

Alan Jackson, quien ha participado en casos de alto perfil en Hollywood, como los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, declaró que “legal y éticamente” no podía explicar los motivos de su renuncia.

“Circunstancias ajenas a nuestro control, pero más importante aún, circunstancias ajenas al control de Nick, nos han imposibilitado continuar representándolo”, señaló el abogado.

Pese a su salida, Jackson aseguró que sigue comprometido con los intereses de Reiner y afirmó que el proceso judicial “revelará los verdaderos hechos” del caso.

“Hemos investigado este asunto de arriba abajo. Lo que hemos descubierto es que, conforme a la ley del estado de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”, sostuvo.

