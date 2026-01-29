Cambio irreconocible de Gomita: reaparece con figura extrema y deja atrás los excesos estéticos

GENERANDO AUDIO...

Araceli Ordaz, conocida como “Gomita”, volvió a convertirse en tendencia luego de mostrar un cambio físico que dejó sorprendidos a sus seguidores. La influencer, quien durante años apostó por una imagen voluptuosa asociada a las cirugías plásticas, ahora aparece con una figura notablemente extremadamente delgada y un estilo natural, distinto al que la caracterizó durante buena parte de su carrera digital.

Este giro en su apariencia no ocurrió de manera espontánea; pues la propia creadora de contenido explicó que se trata de un proceso personal profundo que va más allá de lo estético.

Gomita deja atrás rellenos y apuesta por una imagen más natural

A través de TikTok, la influencer ha documentado su transformación, la cual consistió en retirarse varios procedimientos estéticos que había adoptado en el pasado. Entre los cambios más comentados se encuentra la eliminación de rellenos no naturales, así como el abandono de extensiones de cabello, optando por una imagen más sencilla y acorde con el proceso espiritual (su bautizo) que atraviesa.

En distintos videos explicó que su principal objetivo es sentirse cómoda con su cuerpo y vivir en coherencia con esta nueva fase de su vida. Uno de los ajustes que más llamó la atención fue su nuevo corte de cabello tipo bob, peinado con las puntas hacia arriba, un estilo que ella misma calificó como femenino y favorecedor.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata en redes sociales. Mientras algunos expresaron sorpresa por su apariencia tan delgada, otros aplaudieron su decisión con mensajes de apoyo y halagos.

