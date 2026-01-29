Roberto Palazuelos da detalles del misterioso intento de asalto a su hotel Diamante K

GENERANDO AUDIO...

Roberto Palazuelos.

Roberto Palazuelos confirmó este jueves sobre el intento de asalto que ocurrió en uno de sus hoteles, el Diamante K, en Tulum, a través de redes sociales.

“El grupo armado que entró al hotel. Diamante K esta madrugada fue detenido gran trabajo de inteligencia de la fiscalía de Quintana Roo”, escribió el actor y empresario en su cuenta de X.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó sobre la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, “por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de robo en grado de tentativa, así como lesiones calificadas a un trabajador de identidad reservada”.

Las versiones sobre el asalto al hotel Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos

La Fiscalía había señalado que los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles.

“Cuatro personas ingresaron a un inmueble de Tulum, donde amagaron a un trabajador para exigirle las llaves del lugar, quien al negarse fue golpeado y posteriormente se dieron a la fuga”, dijo

Mientras que Palazuelos escribió en otro mensaje que no hubo amago, lo que contradice la versión de las autoridades.

“Nunca hubo un amago Ni nada contra huéspedes y turistas no había nadie fue solo contra el de seguridad del hotel Diamante K”, escribió Roberto Palazuelos.

La versión de las autoridades, que sí coincide con la de Palazuelos, destacó que después de que los presuntos asaltantes se retiraron del hotel, llegaron los primeros elementos policíacos para revisar las cámaras de seguridad.

“Eso permitió identificar y detener a las cuatro personas presuntamente responsables. Cabe puntualizar que ningún huésped resultó afectado”.

