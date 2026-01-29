OCESA responde al ARMY mexicano por presunto fraude en boletos de BTS

GENERANDO AUDIO...

OCESA negó la existencia de una red de revendedores asociada.

La empresa de entretenimiento OCESA respondió públicamente a las acusaciones del ARMY mexicano, luego de que en redes sociales se viralizaran señalamientos por presunto fraude, colusión con revendedores y venta irregular de boletos físicos fuera de los canales oficiales.

Las quejas surgieron durante la preventa y venta general de los conciertos que la banda surcoreana ofrecerá en la capital del país.

Fans denunciaron fallas constantes en la plataforma de Ticketmaster, boletos agotados en cuestión de minutos, precios elevados por presunto sistema dinámico y, horas después, reventa a costos que superaban hasta cuatro veces el precio original.

Captura de pantalla. Viagogo

¿Qué dijo OCESA sobre las acusaciones de ARMY por fraudes en concierto de BTS ?

En conferencia de prensa, Fernanda Martínez, directora de comunicación de OCESA explicó este 29 de enero a la prensa local, que no existe una red interna de reventa. Asimismo, aseguró que los protocolos de seguridad impiden que operadores o personal de taquilla puedan apartar boletos o vender cantidades ilimitadas a revendedores.

“Hay candados dentro del sistema. No pueden vender otro boleto que no sea el habilitado. Las taquillas dependen de los inmuebles y no existe forma de que tengan acceso a algo que la boletera no autorice”. Fernanda Martínez, directora de comunicación de OCESA

Sobre las listas de presuntos revendedores difundidas por fans, Martínez señaló que OCESA no tiene facultades legales para investigar, ya que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública.

Otro de los puntos más criticados fue el costo de los boletos, ante ello, Juan Núñez, subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes, aclaró que en la mayoría de los conciertos los precios son definidos directamente por los artistas y sus equipos.

En el caso de BTS, explicó que los costos fueron establecidos por la banda y publicados de manera coordinada a nivel global, 24 horas antes de la venta: “El precio lo define el artista. En giras internacionales se liberan los precios de forma simultánea en todos los países”, detalló.

OCESA explica cómo operan las taquillas en eventos de alta demanda con el concierto de BTS

Ante las acusaciones de presunta colusión con revendedores y venta irregular de boletos, ambos directivos explicaron a medios locales como Reforma, la manera en que funcionan las taquillas y los sistemas de venta durante eventos de alta demanda, como los conciertos de BTS.

Martínez subrayó que los recintos se preparan para que los fans puedan acudir con la confianza de que la venta se lleva a cabo bajo protocolos establecidos y con mecanismos que evitan manipulaciones externas.

Por su parte, Núñez explicó que el funcionamiento de las plataformas de venta es global y que la reventa no siempre implica una falla del sistema, sino que puede originarse cuando un usuario adquiere un boleto y decide venderlo posteriormente a un precio mayor, práctica que ya constituye reventa aunque no involucre a operadores o taquillas oficiales.

En cuanto a la operación física, aclaró que cada colaborador cuenta con accesos únicos y personalizados, los cuales sólo permiten visualizar y vender los eventos que están habilitados oficialmente en el sistema. De acuerdo con ambos funcionarios, estos candados operativos hacen inviable que los empleados puedan vender entradas fuera del sistema autorizado o retener boletos para terceros, como se ha señalado en redes sociales.

¿Por qué cancelaron boletos ya pagados del concierto de BTS?

La cancelación de boletos horas después de haber sido comprados fue otro motivo de molestia entre el ARMY. Al respecto, OCESA confirmó que estas anulaciones sí ocurren, pero únicamente cuando existen sospechas de fraude.

Martínez explicó que Ticketmaster cuenta con sistemas antifraude que cancelan operaciones cuando se detectan múltiples compras con un mismo nombre, uso indebido de tarjetas, tarjetas clonadas o préstamos de tarjetas para adquirir varios boletos.