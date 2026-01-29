Sam Raimi mezcla terror y comedia en su nueva película “¡Ayuda!”

GENERANDO AUDIO...

Lo nuevo de Sam Raimi: “Ayuda” con Rachel McAdams | Foto: Disney

Sam Raimi, director de películas como “Spider-Man” y “Evil Dead” regresa a la pantalla grande tras “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” con su nueva película llamada “¡Ayuda!”, cinta que mezcla la comedia con el terror como en los años de gloria del cineasta.

“¡Ayuda!” cuenta la historia de Lisa (Rachel McAdams) quien queda varada en una isla desierta con su odioso jefe Bradley (Dylan O’Brien) y tienen que convivir y sobrevivir.

Sam Raimi vuelve a su estilo clásico con “Ayuda”

La mezcla de géneros es algo que distingue a Sam Raimi y recordó cómo fue pasar del terror a la comedia, además de la manera en que logra combinarlos.

“Me pareció muy efectivo e interesante lo similares que son, de la misma forma en que están conectados. Así que es parte de mi ADN que tengamos terror y comedia juntos”. Sam Raimi

Tanto el director como Zanib Azizi, productora de la cinta, alabaron el trabajo realizado tanto por Rachel como por Dylan, protagonistas del proyecto.

Sam Raimi dijo que Dylan O’Brien, quien tuvo en su carrera a malos jefes, aprovechó sus experiencias para plasmarlas en su personaje de “¡Ayuda!“.

“Había sido asistente de gente horrible e injusta y como comediante, él pudo satirizar eso en su personaje y darle vida a esas experiencias”, señaló el director.

Por su parte, Azizi señaló que Rachel McAdams la enamoró con el personaje de la chica linda y peculiar de la oficina.

“Rachel se transformó completamente en esa persona, pero tener un antihéroe muy agradable… eso fue muy importante. Rachel dio en el clavo con eso”, explicó.

Los retos de Sam Raimi en “Ayuda” y sus pronósticos para los Oscar

La película se desarrolla en la playa, se grabó en Tailandia, lo que representó un reto para la producción que tuvo que construir una escalera para las necesidades más elementales como ir al baño.

“Tenías que subir todas esas escaleras. Y creo que eso fue lo que fue muy, muy desafiante, pero un gran ejercicio en la playa”. Sam Rimi

¿Sus favoritos para el Oscar? En plena temporada de premios, Zanib dio su pronóstico para los Oscar y aseguró que “Una batalla tras otra” será la gran ganadora y la definió como “una obra maestra”, aunque también alabó el trabajo de Michael B. Jordan en “Sinners”.

Por su parte, Sam Raimi, aseguró que no ha visto ninguna película nominada, porque a diferencia de los productores, él ha estado trabajando.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.