Cantante Ray J revela grave problema de salud: su corazón funciona solo al 25%

Fue hospitalizado a inicios de 2026. Foto: AFP/Archivo

El cantante estadounidense Ray J encendió la preocupación entre sus seguidores tras revelar que atraviesa un momento crítico de salud, luego de que médicos le detectaran una severa afectación cardiaca.

A través de un video difundido en redes sociales, el artista aseguró que su corazón funciona apenas al 25%, una condición que lo mantiene bajo vigilancia médica constante y con un pronóstico reservado.

Ray J habla de su estado de salud

En el mensaje, Ray J explicó que su estado físico no es estable y reconoció que enfrenta una etapa delicada. El cantante, de 45 años, compartió que continúa en proceso de recuperación luego de haber sido hospitalizado recientemente por complicaciones respiratorias y dolor en el pecho.

De acuerdo con su testimonio, los estudios médicos revelaron un daño importante en su corazón, situación que cambió por completo su panorama de vida.

Advertencia médica genera alarma

La preocupación aumentó días después, cuando Ray J realizó una transmisión en vivo en Instagram, misma que posteriormente circuló en X. Durante esa charla con sus seguidores, afirmó que los médicos le habrían advertido que, de no haber mejoría, su esperanza de vida podría no extenderse más allá de 2027.

Aunque no presentó documentos médicos ni precisó diagnósticos clínicos específicos, sus declaraciones generaron una fuerte reacción entre fans y colegas del medio artístico.

Reconoce excesos del pasado

En sus mensajes, Ray J también reflexionó sobre los factores que, según él, influyeron en su actual condición. El cantante admitió que durante años mantuvo un estilo de vida marcado por excesos, consumo de alcohol y uso de sustancias, sin dimensionar las consecuencias a largo plazo.

Reconoció que durante mucho tiempo pensó que su cuerpo resistiría ese ritmo, pero hoy enfrenta los efectos acumulados de esas decisiones.

Toma decisiones sobre su futuro

Además de hablar sobre su salud, Ray J compartió que ya comenzó a tomar previsiones personales y familiares. Señaló que ha dejado arreglos financieros y ha pensado en distintos escenarios, con el objetivo de garantizar estabilidad a sus hijos y seres cercanos.

Seguidores envían mensajes de apoyo

Tras la difusión de sus declaraciones, usuarios expresaron mensajes de ánimo y apoyo en redes sociales, mientras otros pidieron respeto y cautela ante un tema de salud tan delicado.

Hasta el momento, Ray J no ha emitido un nuevo comunicado para ampliar o aclarar la información médica compartida, aunque aseguró que continuará informando sobre su evolución.

