Cancelan concierto de La Castañeda en el Zócalo de CDMX por falta de seguridad

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La cancelación ocurrió a días del evento. Foto: Cuartoscuro

La banda de rock La Castañeda anunció la cancelación de su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), programado para el próximo 2 de mayo.

El evento, que formaba parte de la celebración de los 26 años del El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), institución pública de educación media superior.

“No nos fue garantizado lo necesario”: La Castañeda anuncia cancelación de concierto

A través de un comunicado difundido en Instagram, La Castañeda informó que la decisión se tomó por factores externos que impidieron llevar a cabo el concierto en condiciones adecuadas.

“Lamentamos informar que, debido a circunstancias imprevistas, ajenas a La Castañeda, nos vemos obligados a cancelar el concierto programado para el sábado 2 de mayo en la Plaza del Zócalo capitalino”. La Casteñeda, banda de rock

La agrupación explicó que, pese a sus esfuerzos, no se les garantizaron las condiciones necesarias para ofrecer un espectáculo de calidad. “A pesar de nuestros esfuerzos por asegurar un evento de alta calidad con las condiciones que merecen, no nos fue garantizado lo necesario para su realización”, agregó.

Pese a la noticia de la cancelación del concierto, La Castañeda agradeció el apoyo de sus seguidores y dejó abierta la posibilidad de un próximo encuentro pronto con su público.

“Agradecemos su comprensión y apoyo, y nos comprometemos a trabajar para ofrecerles una experiencia musical y artística excepcional en el futuro próximo… Esperamos poder ofrecerles una nueva experiencia inolvidable muy pronto”. La Casteñeda, banda de rock

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