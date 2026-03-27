“Nos quitaron todo”: Asaltan a influencer Aaron Mercury en CDMX

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Mercury mencionó estar bien. Foto: Getty Images

El creador de contenido Aaron Mercury reveló que fue víctima de un asalto a mano armada en la Ciudad de México (CDMX). A través de redes sociales, el joven de 25 años contó lo ocurrido y aseguró que, pese al susto, él y su mamá se encuentran bien.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Plaza Samara, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, donde sujetos armados los interceptaron mientras viajaban en su automóvil.

“Nos quitaron todo”: el relato de Aaron Mercury tras el asalto

Mediante historias de Instagram, Aaron Mercury explicó que se encontraba acompañado de su madre, Nancy González, cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. Según su testimonio, los agresores portaban armas y los despojaron de celulares, carteras y otras pertenencias.

“¿Qué crees? Me acaban de asaltar a mi madre y a mí afuera de la plaza Samara. Veníamos en el coche y bueno, tenían armas. Nos quitaron los celulares y nos quitaron las carteras y todo… por suerte no pasó a mayores”.

El influencer reconoció que el momento fue aterrador, aunque destacó que no hubo agresiones físicas, lo que consideró un alivio dentro de la situación. Más tarde compartió mediante historias de Instagram una foto con su gato mencionando que este vino a consolarlo tras el mencionado asalto.

Hasta el momento, se desconoce si Aaron Mercury presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) o si solicitó apoyo a las autoridades tras el asalto ocurrido en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.

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