Premios Oscar cambiarán de sede tras casi 100 años de historia

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Premios Oscar se van al Teatro Peacock. Foto: Reuters

Los Premios Oscar dejarán Hollywood a partir de 2029, marcando el fin de una era tras casi un siglo en el corazón de la industria cinematográfica, informaron este jueves los organizadores.

La ceremonia, considerada la mayor celebración del cine en Estados Unidos, se trasladará del tradicional Teatro Dolby, ubicado en el Paseo de las Estrellas, al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, según confirmó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Cambio de sede tras casi un siglo

El movimiento forma parte de un acuerdo a diez años con la compañía AEG, propietaria del complejo LA Live, donde se encuentra el nuevo recinto.

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor, señalaron que la alianza permitirá aprovechar infraestructura con tecnología de punta para la realización del evento.

Por su parte, Todd Goldstein, directivo de AEG, destacó que el complejo fue diseñado para albergar eventos de alcance global como los Oscar.

Una nueva etapa para la premiación

La edición de 2029, que corresponderá a la número 101, también marcará otro cambio relevante: será la primera en transmitirse exclusivamente a través de YouTube.

La alfombra roja se instalará en el complejo LA Live, ubicado junto al Crypto.com Arena, sede de equipos como los Lakers y los Kings, lo que refuerza la relevancia del nuevo punto como epicentro de espectáculos.

Una historia ligada a Hollywood

Los Oscar debutaron en 1929 en el Hotel Roosevelt de Hollywood. A lo largo de su historia, la ceremonia ha cambiado de sede en varias ocasiones, incluyendo recintos como el Hotel Biltmore, el Shrine Auditorium y el Dorothy Chandler Pavilion.

Desde 2002, la premiación se estableció en el Teatro Dolby, salvo una excepción durante la pandemia, cuando se realizó en la Union Station.

El evento, que cierra la temporada de premios, ha reunido por décadas a figuras destacadas del cine internacional. En su edición más reciente, la Academia reconoció como mejor película a “Una batalla tras otra”, del director Paul Thomas Anderson.

Con este cambio, los Oscar inician una nueva etapa fuera de su sede tradicional, en busca de adaptarse a nuevas dinámicas de producción y transmisión.

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