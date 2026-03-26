Reseña de “Dear Killer Nannies”, la serie que muestra el terror de ser el hijo de Pablo Escobar

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“Dear Killer Nannies” se estrena el 1 de abril en Disney+ | Foto: Disney

“A los siete años conocí la cara de la muerte”, narra Juan Pablo Escobar en “Dear Killer Nannies: criado por sicarios“, una serie basada en hechos reales que narra una historia poco contada. Los asesinatos, las amenazas, las armas y la guerra vista a través de los ojos de un niño cuyo nombre no es tan familiar.

El hijo de Pablo Emilio Escobar, el narcoterrorista más recordado de Colombia, rompe el silencio para contar el infierno que vivió, sin saberlo bien, desde el día en que nació. Desde un escritorio y con una pluma en la mano, “Juampi” se encarga de recordar a la audiencia que el narcoterrorista más recordado de Colombia no fue él, sino su padre.

El terror de “Dear Killer Nannies”

En 1986, Carlos Enrique Taboada estrenó la que sería una de sus obras cumbres: “Veneno para las hadas“, el relato de dos niñas que jugaban a las brujas y platicaban con el diablo mientras los adultos permanecían aislados sin rostro ni autoridad.

El mexicano logró una fantasía oscura en el que Flavia (Elsa María Gutiérrez) y Verónica (Ana Patricia Rojo) veían el mundo como un juego cuando la realidad no se prestaba a juegos.

“Dear Killer Nannies: criado por sicarios” responde a ese concepto. Juan Pablo es un niño que ve películas de naves espaciales, juega maquinitas, escucha música con su walkman y ve a su padre, de apellido Escobar, como un superhéroe.

Miguel Ángel García yMiguel Tamayo tienen la tarea de dar vida a un niño que, muy pronto, descubrirá que la vida no es una fantasía; Janer Villarreal se encarga de mostrar a esa misma persona, como adolescente, enfrentándose a las consecuencias de la vida.

Y es por eso que “Dear Killer Nannies: criado por sicarios” se presenta como una historia basada en hechos reales, pero que no tiene miedo de explorar elementos del terror, el género al que pertenece en realidad.

Juan Pablo Escobar, el rostro del horror en los ojos de su hijo

A diferencia de “Veneno para las Hadas“, los adultos de esta serie sí tienen rostro y una voz aguardientosa. Pablo Escobar Gaviria es interpretado por John Leguizamo, pero no es el verdadero señalado de la historia, pues eso sería una obviedad.

Como si se tratara de un clásico de Disney, el villano es representado por aquellos secuaces inútiles a los que encomienda una tarea de vida o muerte. Como a las hienas de Scar o los ladrones de Cruella, un puñado mercenarios tienen la misión de su vida:

Cuidar y criar al hijo del narcotraficante más peligroso de Latinoamérica en los años 80.

Seis narcotraficantes de poca monta tienen la encomienda de ser “mamá gallina“, sin saber cómo. Ellos son los verdaderos adultos sin rostro (y sin cerebro) del relato al estilo de Taboada, el destino de una persona pasa frente a ellos sin saberlo.

Además de Juan Pablo, interpretado por García, Tamayo y Villarreal, los protagonistas de “Dear Killer Nannies: criado por sicarios” son los niñeros. Ese es el gancho de la serie: cómo unos criminales deben asumir ser los ejemplos a seguir de un niño inocente.

El espectador tendrá que definir muchas cosas, incluyendo la duda central: ¿No pueden o no quieren ser niñeras? Si son incapaces o no tienen la voluntad de educar a alguien. La respuesta es más clara de lo que parece, pero se debe responder.

¿O es que, en realidad, una cosa lleva a la otra? No pueden porque no quieren y no quieren porque no pueden. El show de Disney+ explora las paradojas de un tipo disociado que cree que unos delincuentes pueden guiar a su hijo.

¿Por qué no habrían de poder? Si el mundo en el que Escobar transita se basa en la violencia, el terror y la muerte. Ese es su ABC y es lo que quiere enseñarle a su heredero. Terror en su máxima expresión.

La figura de la madre en “Dear Killer Nannies”

Al menos en los dos primeros capítulos de “Dear Killer Nannies: criado por sicarios“, la figura de la madre de Juan Pablo Escobar y la esposa de Pablo Emilio Escobar será central, porque es la única que vive pensando lejos de ese mundo de violencia.

Aun así, la serie de Disney+ no puede evitar que sea un personaje secundario y la principal figura tipo “Carlos Enrique Taboada” porque no tiene voz ni voto. No tiene rostro a pesar de tenerlo.

Laura Rodríguez interpreta a una madre y esposa que no solo tiene miedo, sino que conoce el mundo en el que vive pero desconoce las consecuencias. Al igual que Juanpi, es adaptada como una figura inocente que sufrirá como su hijo.

La actriz colombiana y los intérpretes que dan vida a Juan Pablo refuerzan a la serie como un producto de terror, porque sin importar lo que hagan, el desenlace no cambiará.

El propio Juan Pablo Escobar narra pasajes de sus memorias personales. Es por esa razón que el hecho de que sea un producto de terror resulta triste, pues no existe un filtro objetivo para los recuerdos.

Si la serie es de terror es porque la vida del “heredero Escobar” fue de terror. “Dear Killer Nannies: criado por sicarios” es el relato honesto de una vida destinada al sufrimiento, ofreciendo una perspectiva distinta a lo que ya se conoce.

¿Quién es quién en la serie de Juan Pablo Escobar?

Una de las características principales de “Dear Killer Nannies: criado por sicarios” es que es imperantemente ficticia, pues el único personaje real es Juan Pablo Escobar como el narrador omnisciente.

Estos son los actores que dan vida a la familia Escobar en diferentes pasajes de su vida:

Miguel Tamayo, Miguel Ángel “Orión” García y Janer Villareal – Juan Pablo Escobar

John Leguizamo – Pablo Escobar Gaviria

Laura Rodríguez – Victoria Henao (Madre de Juan Pablo y esposa de Pablo Escobar)

(Madre de Juan Pablo y esposa de Pablo Escobar) Melanie Dell’ Olmo – Andrea Ochoa (Pareja de Juan Pablo)

Los Nannies están interpretados por los siguientes actores y actrices:

Julián Zuluaga – Rodri

Juanita Molina – Angie

Andrés Delgado – Kiss

Rafael Zea – El Dorado

Danharry Colorado – Tina

Julián Díaz – Lagaña

Completan el reparto principal Julián Bustamante (Yerry), Ella Becerra (Leonor Vallejo), Victoria Hernández (Madre de Pablo), con la participación especial de Carmen Electra (Margaret).

Sinopsis y fecha de estreno de “Dear Killer Nannies”

“Dear Killer Nannies: criado por sicarios” estrena sus ocho episodios el 1 de abril exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica y otros mercados internacionales. Además, llegará a Estados Unidos en Hulu.

Sinopsis oficial: Serie dramática inspirada en la niñez y la adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcoterrorista colombiano Pablo Escobar Gaviria.

La historia muestra el contraste entre la inocencia de un niño y el entorno violento en el que crece, mientras descubre progresivamente el verdadero rostro de su padre y el impacto de sus actos en quienes lo rodean.

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