Muere Mel Schilling, jueza de reality show, a los 54 años

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Mel Schilling trabajó en “Casados a primera vista”. Foto: AFP

La juez de reality shows, Mel Schilling, murió a los 54 años debido a un cáncer que invadió sus pulmones y cerebro, así lo informó su esposo, Gareth Brisbane, el 24 de marzo a través de redes sociales.

La estrella del programa “Casados a primera vista” fue diagnosticada con la enfermedad hace dos años. Sin embargo, hace tan solo dos semanas publicó en sus redes sociales que el cáncer se había dispersado.

Su esposo informó de su deceso con un mensaje emotivo, donde destacó que se fue en paz y rodeada de amor. Con su último aliento, se despidió de su esposo e hijos.

“Melanie Jane Brisbane-Schilling falleció hoy en paz, rodeada de amor. En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había arrebatado la capacidad de hablar, me acercó y me susurró un mensaje para Maddie y para mí que me reconfortará el resto de mi vida”. mel_schilling1, Instagram

“Le costó todas sus fuerzas, y ese gesto resumió a la perfección a nuestra pequeña Melsie. Incluso entonces, solo pensaba en Maddie y en mí”, indicó.

Subrayó que siempre fue una mujer muy valiente, que no tuvo quejas y fue muy profesional.

“Esta es una mujer que, durante dos años de quimioterapia, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía, y nunca faltó a un solo día de rodaje”. mel_schilling1, Instagram

Agradeció a su familia, amigos, miembros del programa y seguidores el apoyo.

“En nombre de nuestra familia y su increíble grupo de amigos, gracias por el apoyo recibido de todo el mundo. También quiero agradecer a nuestra maravillosa familia de MAFS”, destacó Gareth.

En este difícil momento, su esposo reflexionó: “La vida puede ser hermosa, y la vida puede ser increíblemente cruel”.

“Adiós, mi amor. Mi único amor. Hasta que nos volvamos a encontrar”, concluyó para despedirse.

¿Quién fue Mel Schilling?

Melanie Jane Schilling nació el 20 de abril de 1972 en Melbourne, Australia.

Estudió Psicología Organizacional en la Universidad Deakin, con un posgrado en la Universidad de Melbourne. También cursó un posgrado en Recursos Humanos y Relaciones Industriales en la Universidad Victoria.

Ejerció su carrera por más de dos décadas, pero comenzó a incursionar en televisión en 2005 en la serie policiaca Blue Heelers y en 2007 interpretó a una enfermera en un episodio de la telenovela Neighbours.

Fundó su propia consultora, ofreciendo coaching a clientes corporativos y gubernamentales tanto en su país como en Oriente Medio.

Se acreditó por la Asociación Internacional de Coaching de Citas y fue nombrada experta en citas y relaciones para el sitio web eHarmony Australia en 2014.

Fue en 2016 cuando se unió al programa de telerrealidad de Nine Network, “Married at First Sight”, conocido en español como “Casados a primera vista”, como una de las expertas en citas para su segunda temporada.

Permaneció en el gusto del público, lo que generó su permanencia en el programa durante una década.

Fue diagnosticada con cáncer de intestino en diciembre de 2023. Aunque logró superarlo, en febrero de 2024 le detectaron nódulos pulmonares.

Para marzo de 2026, la propia Mel Schilling anunció que tenía cáncer terminal que había hecho metástasis en los pulmones y el lado izquierdo del cerebro.

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