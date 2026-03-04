Captan a ex de Belinda con Emma Watson; ¿quién es?

Emma Watson se ha convertido en tendencia y no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por una presunta relación amorosa con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, quien en el pasado fue catalogado como ex de Belinda.

De acuerdo con la revista Quién, la protagonista de “Harry Potter” ha sido vista en distintas ocasiones junto al joven empresario, integrante de una de las familias más influyentes de México, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible romance.

Emma Watson y el supuesto romance con Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda

Según la publicación, la primera aparición pública que encendió los rumores ocurrió en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos invernales favoritos de la élite internacional a finales del año pasado. Posteriormente, ambos fueron captados en Punta Mita, uno de los sitios más exclusivos del Pacífico mexicano.

Recientemente, la revista Quién compartió una serie de fotos donde se observa a Emma Watson y a Gonzalo Hevia Baillères juntos en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), lo que reforzó la versión de que no se trataría de encuentros aislados, sino de una relación que avanza entre viajes internacionales y agendas profesionales.

La primera foto compartida muestra a la actriz desayunando con el empresario de una manera cercana. En una segunda imagen, ambos protagonizan un momento romántico; pues Watson le sostiene la cara al ex de Belinda en el aeropuerto. Una tercera y cuarta foto los muestra compartiendo una cena íntima con vino en un lujoso restaurante.

Cabe destacar que pese a las publicaciones, hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido la relación.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères y cuál fue su relación con Belinda?

Gonzalo Hevia Baillères es fundador y CEO de HBeyond, forma parte de la cuarta generación de la familia que dirige Grupo Bal, uno de los conglomerados empresariales más grandes de México.

Hevia Baillères ha impulsado proyectos en inteligencia artificial y logística, consolidándose como una figura estratégica dentro de la nueva generación empresarial mexicana.

En 2022, Belinda y Gonzalo Hevia Baillères fueron vinculados sentimentalmente luego de que se filtraran fotografías en las que aparecían juntos en una cena con amigos, mostrando una cercanía que iba más allá de lo casual. Aunque nunca confirmaron públicamente la relación, trascendió que la familia del empresario no veía con buenos ojos el romance e incluso, según la prensa local, le habrían advertido sobre posibles consecuencias si continuaba con la cantante.

A pesar de la discreción con la que manejaron su vínculo, en 2024 él fue visto en el estreno de la serie “¿Quién lo mató?”, protagonizada por Belinda.

La historia habría llegado a su fin antes de junio de 2025, cuando Belinda lanzó su álbum “Indómita”, que incluye el tema “Heterocromía”, presuntamente dedicado a su ex. La cantante explicó que la canción nació como una carta tras la ruptura y hace alusión a una característica física muy particular, ojos de distinto color, rasgo que coincide con el empresario.

