Viralizan supuesta muerte de “El Beto”, recluso que habló de Carmen Salinas; Saskia Niño de Rivera rompe el silencio

Saskia Niño de Rivera habló de la situación en sus redes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En redes sociales comenzó a circular la versión sobre la supuesta muerte de “El Beto”, recluso que desató polémica tras asegurarque Carmen Salinas protagonizó una sere de actividades ilegales en el podcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera.

Luego de que el rumor se viralizara, la escritora y activista recurrió a sus historias de Instagram para desmentir el fallecimiento y asegurar que el interno se encuentra bien y agradecido por las muestras de apoyo.

¿Qué dijo Saskia Niño de Rivera de “El Beto”?

La mañana de este miércoles, la conductora compartió una captura de pantalla de una publicación que daba por muerto al recluso. Sobre la imagen colocó la etiqueta “Fake news”. Más tarde, publicó un video en el que reiteró que “El Beto” sigue con vida.

“El mundo del internet es un lugar, me he dado cuenta estos días, muy dark. Muy padre, pero muy perverso también. Beto está bien. Fuimos a verlo al penal, está contento, está recibiendo muchos de los mensajes de amor que le están mandando” Saskia Niño de Rivera

Además, informó que actualmente se realiza una campaña para llevar artículos tanto a él como a otros internos en situación de vulnerabilidad.

“Le estamos haciendo una campañita para llevarle cosas a él y a todas las personas que, como él, están en situación de vulnerabilidad en el penal. Entonces, les dejo aquí el link y dejen de andar diciendo que ya no está con nosotros. Sigue y sigue bien” Saskia Niño de Rivera

Su presunta muerte generó controversia en redes sociales y revivió la polémica que surgió luego de que él mencionara a la actriz Carmen Salinas durante su entrevista en el podcast.

¿Quién es “El Beto” y cómo surgió la polémica con Carmen Salinas?

La polémica se detonó tras la difusión del episodio 177 de “Penitencia”, en el que “El Beto”, quien cumple una condena de 72 años de prisión por homicidio, realizó señalamientos sobre presuntos rituales y supuestos vínculos de figuras públicas con actividades ilícitas.

Durante su testimonio mencionó a la actriz y productora Carmen Salinas, fallecida en 2021. Sus declaraciones, que no han sido respaldadas por investigaciones oficiales ni por pruebas verificables, se viralizaron rápidamente en redes sociales y plataformas de video.

El episodio acumuló más de 13 millones de visualizaciones en ocho días y provocó reacciones de familiares y figuras del espectáculo, quienes rechazaron los dichos del interno y cuestionaron la difusión de acusaciones sin sustento.

Tras la controversia, el capítulo fue editado y el fragmento en la que se hacía referencia directa a la actriz fue retirado. Sin embargo, el debate sobre el alcance de estos testimonios y el impacto de los contenidos virales ya se había instalado en la conversación pública.

