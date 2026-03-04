Sofía Niño de Rivera y Alberto Guerra llegan a Disney/Pixar con “Hoppers: Operación Castor”

GENERANDO AUDIO...

Sofia Niño de Rivera y Alberto Guerra hacen doblaje. Foto: Alberto Estrada

Sofía Niño de Rivera y Alberto Guerra prestan su voz a “Dianita” y al “Alcalde Gerry”, respectivamente, en “Hoppers: Operación Castor”, la nueva cinta de Disney/Pixar que se estrena este jueves 5 de marzo.

Quedarse en esta cinta los llenó de emoción después de haber tenido varios intentos de doblaje, además de poder compartirlos con sus hijos.

“Me dio más emoción que muchas de las cosas que he vivido en los últimos cinco años de mi carrera por mucho, porque es la primera vez que lo podía compartir con mis hijos”, expresó Guerra.

Por su parte, Sofía dijo que “cuando me dijeron que ya había quedado yo estaba muy emocionada. Lo primero que pensé fueron mis hijos, como la van a ver, van a escuchar mi voz y van a criticarme después a ver si lo hice bien o no. Estoy muy nerviosa de la crítica de mis hijos”.

En cuanto al trabajo del doblaje y para encontrar su “voz”, Guerra mencionó que trabajó con profesionales, aunque haya sido difícil.

“Es ponerte en manos de la gente que sabe hacer esto y lo hace muy bien, pero que tengas una voz única y que vaya hacia el lugar que ellos quieren que vaya, pero que no pierda lo individual que tiene tu voz”, destacó.

Sofía señaló que fue un reto porque ya existe una voz, en la versión en inglés, pero la tienes que adaptar a “tu cultura y me pareció muy complicado”.

“Al principio estaba muy arriba, con la energía muy alta, entonces negocié con el director para que me dejará bajarla y fue cuando encontramos un nivel donde me sentí cómoda”, expresó la también conductora.

En cuanto al mensaje que les gustaría que la gente se llevara al ver la película, Guerra señaló que con la capacidad de dialogar.

“Creo que algo que busca la película es hacer entender que hay mil maneras de dialogar, como en la película, entre animales y humanos, pero creo que escuchándonos y escuchando las necesidades de los otros y el punto de vista del que tienes enfrente se logran mucho mejores cosas que quedándote en tu propia trinchera”, externó.

Mientras que para Sofía “todos los extremos son malos, el extremo de me enojo tanto que venganza o el extremo de acabo con toda la naturaleza”.

“Me quedaría con que al final todos tenemos que vivir en este planeta y hay que encontrar la mejor forma de hacerlo juntos”, finalizó.

