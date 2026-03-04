Ángela Aguilar desmiente retiro y habla sobre el ruido mediático

GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar desmintió su retiro de la música luego de que sugieran rumores de un supuesto alejamiento de los escenarios a través de redes sociales.

Fue este miércoles 04 de marzo, en su canal de WhatsApp, donde compartió un mensaje en el que enfatizó: “No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí”.

Su posicionamiento está acompañado por una foto suya en el gimnasio, para mostrar su disciplina y enfoque en su carrera.

Ángela Aguilar niega su retiro, ¿qué más dijo en su mensaje?

La cantante de 22 años reflexionó sobre la dinámica de la industria del entretenimiento y cómo, a veces, la verdad se pierde entre el ruido mediático.

La hija de Pepe Aguilar explicó que su silencio no significa falta de argumentos, sino una estrategia para mantener su paz y proteger su vida privada.

“He aprendido que cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza, la distorsión entretiene y la calma incómoda… mucho”, señaló.

La joven artista enfatizó que evita responder públicamente para que cualquier comentario no se convierta en polémica.

“He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública”, agregó.

Rumores y escándalos que acompañan a Ángela Aguilar

Desde 2024, Ángela ha estado bajo la mirada de los medios tras confirmar su relación con Christian Nodal, después de que él anunciara su separación con Cazzu, madre de su hija Inti.

Pese al escrutinio constante, Ángela Aguilar mantiene su enfoque en su carrera musical y en su círculo cercano, como se aprecia en distintas publicaciones en sus redes sociales.

