José Manuel Figueroa presenta nueva denuncia contra Imelda Tuñón por violencia familiar

Ya existía una demanda en la vía legal anteriormente. Foto: Cuartoscuro

José Manuel Figueroa presentó una segunda demanda contra su excuñada Imelda Tuñón por presunta violencia familiar y violencia mediática. El cantante detalló a un medio nacional que la finalidad de estas acciones legales son buscar proteger el bienestar emocional de su sobrino, el menorJosé Julián.

Esta no es la primera acción legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón. En febrero pasado, el cantante interpuso una demanda civil por daño moral luego de que Tuñón difundiera en redes sociales señalamientos que lo vinculaban con supuestos hechos relacionados con su hermano fallecido, Julián Figueroa.

¿Bajó que argumento denunció José Manuel Figueroa a Imelda Tuñón?

La tarde de ayer, 3 de marzo, los representantes legales del cantante e hijo de Joan Sebastián, interpusieron una denuncia por la vía penal contra su excuñada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad e México (CDMX), informó el programa “Venga la Alegría”.

De acuerdo con el medio, la denuncia de José Manuel contra Imelda Tuñón fue bajo los delitos de “violencia familiar” y “violencia mediática”, tipificados en el Código Penal Federal. Esto luego de que Figueroa señalara que las declaraciones públicas y acusaciones de Imelda han tenido un impacto negativo en la vida personal y profesional de su familia.

Al momento, la fiscalía ya admitió la querella, por lo que ya existe una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público.

Aunado al daño que causó en su imagen, el intérprete de “Expulsado del paraíso” declaró para dicho programa nacional que sus acciones legales buscan salvaguardar y proteger el bienestar emocional de su sobrino, José Julián quien se ha envuelto en este escándalo.

¿Por qué demandó la primera vez José Manuel Figueroa a Imelda Tuñón?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el hijo de Joan Sebastián informó el pasado 12 de febrero que interpuso una demanda civil por daño moral contra la actriz, luego de asegurar que las acusaciones hechas en su contra son falsas y afectan tanto su reputación como la memoria de su familia.

En dichos señalamientos Imelda Tuñón acusó a José Manuel Figueroa por un presunto abuso contra su hermano Julián cuando era niño. Inicialmente, la exnuera de Maribel Guardia afirmó que la grabación podía ser producto de inteligencia artificial, pero en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante admitió que no puede desmentir su autenticidad y que la conversación fue real.

Hasta el momento, ni Tuñón ni su equipo legal han emitido una postura oficial sobre esta nueva denuncia o la anterior.

