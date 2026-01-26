Captan a Timothée Chalamet y Kylie Jenner en escapada romántica en Los Cabos

GENERANDO AUDIO...

La pareja disfrutó de una escapada alejada de los reflectores. Foto: AFP

Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron captados disfrutando de unos días de descanso en México, específicamente en Los Cabos, Baja California Sur. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, su presencia no pasó desapercibida y se convirtió en tendencia.

Las imágenes de ambos comenzaron a circular en redes sociales, donde fans y curiosos compartieron fotografías y videos que los muestran relajados, sonrientes y recorriendo distintos puntos del destino turístico.

Así fueron captados Kylie Jenner y Timothée Chalamet en México

Durante su estancia, la pareja fue reconocida por seguidores que coincidieron con ellos en tiendas locales y restaurantes. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando ambos fueron vistos en la tienda de ropa “Hola Parce”, donde ingresaron para comprar trajes de baño. Imágenes provenientes de cámaras de seguridad mostraron su visita, así como una fotografía de tres bikinis que, presuntamente, Kylie Jenner eligió en el establecimiento.

“Díganme que no estoy soñando: Kylie Jenner y su novio en nuestra tienda. Sigo en shock”, se lee en una publicación compartida por la tienda que documentó el inesperado encuentro.

Tras recorrer la zona, Kylie y Timothée acudieron a cenar a Flora Farms, uno de los restaurantes más exclusivos y reconocidos de Cabo San Lucas, famoso por su concepto “de la granja a la mesa” y por haber sido escenario de bodas de celebridades. De acuerdo con información difundida por el medio TMZ, la pareja eligió una mesa apartada, lo que les permitió pasar casi inadvertidos entre los comensales.

Durante la velada, que se extendió por más de una hora, testigos señalaron que Chalamet se dedicó a tomarle fotografías a Kylie con una cámara digital, en un ambiente descrito como “íntimo” aunque sin muestras evidentes de afecto físico. Si bien no aparecieron escoltas en las imágenes difundidas, se reportó que ambos estaban acompañados por su equipo de seguridad.

Cabe destacar, que este viaje ocurrió apenas unos días después de que Timothée Chalamet fuera nominado al Oscar como mejor actor por su papel en “Marty Supreme“.

