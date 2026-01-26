Revelan imágenes de los restos calcinados del accidente de Yeison Jiménez

GENERANDO AUDIO...

Yeison Jiménez murió a los 34 años de edad. Foto: AFP

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026, luego de un accidente aéreo en Colombia. Tras el siniestro, comenzaron a circular imágenes de objetos personales hallados entre los restos calcinados de la aeronave.

El periodista de espectáculos Javier Ceriani compartió en su cuenta de Instagram fotografías de algunos artículos quemados que, de acuerdo con reportes, pertenecían al intérprete.

“Entre los restos calcinados aparecieron algunas joyas. Según reportes, pertenecían a Yeison Jiménez. Este hallazgo, en medio de las investigaciones por el accidente aéreo en Boyacá, se suma a los detalles que continúan saliendo a la luz”. javierceriani, Instagram

Objetos de Yeison Jiménez encontrados tras el accidente

Entre los restos calcinados localizados en la zona del impacto se identificaron diversas joyas y artículos personales que habrían pertenecido a Yeison Jiménez. Uno de los objetos que más llamó la atención fue una cadena gruesa con una placa colgante que lleva la inscripción “Mi promesa”, frase que hace referencia a una de las canciones más populares del cantante colombiano.

En las imágenes difundidas también se observa un rosario, además de otras cadenas, esclavas, anillos de distintos materiales, relojes, monedas y diversos dijes. Todos los artículos presentan una coloración oscurecida, resultado del fuego que consumió la aeronave tras el impacto.

De acuerdo con lo compartido por Ceriani, estos objetos aparecieron entre los restos de la avioneta siniestrada y se suman a los elementos que han salido a la luz como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Contexto del accidente aéreo

El accidente aéreo ocurrió minutos después del despegue de la avioneta en la que viajaba el cantante. Según información de la Aeronáutica Civil de Colombia, no hubo sobrevivientes.

En la aeronave viajaban:

Yeison Jiménez

Jefferson Osorio

Óscar Marín

Juan Manuel Rodríguez

Waisman Mora

Fernando Torres, piloto de la avioneta

Un video que circuló en redes sociales muestra el momento del despegue, cuando la aeronave no logró elevarse y se precipitó a gran velocidad fuera de la pista. Posteriormente, otro video evidenció que la avioneta impactó en un bosque cercano y quedó completamente incinerada.

