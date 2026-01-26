Ester Expósito se viste al estilo Marilyn Monroe para su fiesta de cumpleaños

GENERANDO AUDIO...

Ester Expósito celebró su cumpleaños este fin de semana. Foto: Getty Images

La actriz española Ester Expósito eligió un look al estilo de Marilyn Monroe para festejar su cumpleaños número 26.

A través de su cuenta de Instagram, este domingo, la coprotagonista de la cinta “Perdidos en la noche” compartió una serie de imágenes en las que se aprecian distintos momentos de su fiesta de cumpleaños.

¿Qué se sabe de la fiesta de cumpleaños de Ester Exposito

El festejo tuvo un código de vestimenta al estilo de la década de los 50, donde dominaron los colores blanco y negro, smoking y vestidos relacionados a la época.

De la misma manera, como parte de la decoración, en una de las paredes del lugar se apreciaba el rostro de la artista originaria de Madrid, España.

Cabe mencionar que en el evento estuvieron presentes distintas celebridades, como Paco León, Juan Pablo Fuentes, Lourdes Hernández, Yenesi, Mirela Balić y Adrián Camisón, como reportaron algunos medios locales.

Ester Expósito y su look Marilyn Monroe

La actriz apostó por dos atuendos distintos a lo largo de la noche. En un principio, eligió un vestido blanco, largo, con transparencias y detalles. Un look que hizo un guiño a la actriz y modelo, Marilyn Monroe.

Más tarde, cambió a un diseño corto con pedrería plateada, pensado para mayor comodidad durante el baile.

Para ambos looks, Ester Expósito lució por un peinado de inspiración clásica, con ondas marcadas que reforzaron el aire retro del evento y se alinearon con la temática general de la fiesta.

Nacida el 26 de enero de 2000, la actriz ha destacado como uno de los rostros más bellos en la escena internacional, así como por su trabajo en series y en distintas películas.

La joven española saltó a la fama tras su participación en la serie juvenil Élite en 2018. Desde entonces, Expósito ha buscado amplificar su carrera, trabajando en diferentes países y proyectos.

