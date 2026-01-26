La figura del nahual toma protagonismo en la película de terror “Tekenchu”

GENERANDO AUDIO...

El filme participará en el festival de Rotterdam. Foto: Gerardo Oñate

“Tekenchu” es la nueva apuesta del cine de terror mexicano, combina la figura del nahual con la justicia en el México rural de los años 60.

Gerardo Oñate interpreta a “Gabriel”, un forajido herido que es cuidado por dos curanderas, pero, se da cuenta de que en esa casa existe algo raro, a la par de la llegada de un policía que llega a investigar la desaparición de niños en la zona.

El coescritor y actor explicó que “es una película que se remite a una criatura mitológica prehispánica que despierta en el bosque, la figura nahualica. Es una película de justicia y como guionistas intentamos colocar la pregunta de si realmente la justicia le pertenece al hombre, siendo que el hombre puede que no sea tan justo como nosotros pensamos por naturaleza”.

¿Qué más debes saber de “Tekenchu”?

Oñate mencionó que, a pesar de que la cinta toca un tema muy mexicano como es el nahual, también tiene valores universales, como la justicia.

La cinta está ambienta en una comunidad Tenec, en San Luis Potosí, y está parcialmente hablada en la lengua, dialecto, idioma de esa comunidad

“Tratamos de utilizar elementos que nos permitieran contar la historia como la queríamos contar, pero también desde una perspectiva muy mexicana”, explicó.

La película pasó de ser un cortometraje a un largometraje, el camino no fue fácil, pero, al final, está ganando reconocimiento.

“Tekenchu” llega al festival de Rotterdam

La película creada por Gerardo Oñate se proyectará en la sección “Futuro brillante” en el Festival de Rotterdam, que se realizará en los próximos días.

“Tenemos fechas de proyección entre el 30 y 6 de febrero. Para nosotros es una cosa hermosa, porque tenemos la oportunidad de compartir esto que es ‘Tekenchu’”, expresó emocionado su cocreador.

Su llegada a Rotterdam marca el inicio de su recorrido por festivales hasta que se estrene en México.

Oñate espera que la cinta ponga de nuevo en la conversación al nahual, donde “hay mucha tela que cortar”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.