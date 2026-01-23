Carín León pospone conciertos en la Feria de León por dengue; ya hay nuevas fechas

GENERANDO AUDIO...

No han dado más detalles del estado de salud de Carín León. Foto: Cuartoscuro

Carín León pospuso sus conciertos en la Feria de León debido a complicaciones en su estado de salud tras ser diagnosticado con dengue.

Un comunicado, compartido en las redes sociales del cantante y compositor nacido en Hermosillo, Sonora, explica que actualmente se encuentra bajo tratamiento y siguiendo las indicaciones médicas.

¿Para cuándo se reagendan los conciertos de Carín León en la Feria de León?

Las presentaciones del cantante de “No es por acá” estaban programadas para el 22 y 23 de enero, sin embargo, las nuevas fechas confirmadas para la Feria de León son:

5 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026

Los boletos adquiridos previamente serán válidos para las nuevas fechas, resalta el comunicado del cantante, quien también agradeció la comprensión de sus fans.

¿Cuál es el estado de salud de Carín León?

Además de haber sido diagnosticado con dengue, no se han compartido más detalles del estado de salud de Carín León.

Tampoco se ha informado de más modificaciones para próximas fechas de su tour, programadas para marzo, mayo y agosto.

