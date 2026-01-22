Oscar 2026: ¿dónde ver todas las cintas nominadas a mejor película?

GENERANDO AUDIO...

Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas. Foto: AFP/Getty Images

La carrera rumbo a los Premios Oscar 2026 ya está en marcha y, como cada año, una de las preguntas más frecuentes entre cinéfilos es dónde ver las películas más nominadas, especialmente aquellas que compiten en Mejor Película, Dirección y las categorías actorales.

Aunque la disponibilidad puede variar según el país y la plataforma, varias de las producciones favoritas ya se encuentran en cines, algunas otras se reestrenarán, mientras que otras han comenzado su recorrido por servicios de streaming o renta digital.

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?

Sinners (Pecadores) – 16 nominaciones

Con el mayor número de nominaciones de esta edición, “Sinners” se perfila como una de las grandes protagonistas de los Oscar 2026, con presencia en Mejor Película, Dirección y categorías de actuación, en total, compite por 16 estatuillas.

¿De qué trata “Sinners”?

Un intenso drama que explora la culpa, la redención y los dilemas morales de sus protagonistas, en una historia marcada por decisiones del pasado que terminan teniendo consecuencias irreversibles. Es una mezcla de acción, horror y vampiros al ritmo de la música blues.

¿Dónde ver “Sinners”?

Sinners está disponible en HBO Max, así como para su renta y compra digital en diversos servicios de streaming como Claro Video.

One Battle After Another (Una batalla tras otra) – 13 nominaciones

Este drama se ha consolidado como uno de los títulos más fuertes del año, acumulando múltiples nominaciones en las categorías principales.

¿De qué trata “Una batalla tras otra”?

Relato dramático sobre una lucha personal y emocional constante donde el conflicto se transforma en una prueba de resistencia y convicción. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, entre otros.

¿Dónde ver “Una batalla tras otra”?

La cinta dirigida por el también nominado Paul Thomas Anderson, está disponible en HBO Max y se puede rentar en Apple TV.

Frankenstein – 9 nominaciones

La nueva adaptación del clásico literario ha destacado tanto en categorías técnicas como en dirección y diseño de producción, convirtiéndose en una de las más comentadas de la temporada.

¿De qué trata “Frankenstein”?

Es la nueva adaptación del clásico de Mary Shelley que reflexiona sobre la creación de vida, la ambición humana y los límites éticos de la ciencia. Está protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz.

¿Dónde ver “Frankenstein”?

La cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro está disponible para ver en Netflix.

Marty Supreme – 9 nominaciones

Protagonizada por Timothée Chalamet, esta película ha logrado colocarse entre las más nominadas del año, especialmente en categorías de actuación y guion.

¿De qué trata “Marty Supreme”?

Es la historia de un personaje ambicioso y carismático que se enfrenta a las consecuencias de su propio éxito y obsesiones personales.

¿Dónde ver “Marty Supreme”?

Actualmente, “Marty Supreme” se puede ver en cines de todo México con diversas funciones.

Sentimental Value (Valor sentimental) – 9 nominaciones

Una de las apuestas más emotivas de esta edición, reconocida por la Academia en categorías como Mejor Película y Guion.

¿De qué trata “Sentimental Value”?

Es un drama íntimo que explora los vínculos familiares, la memoria y el peso emocional de los recuerdos en la construcción de la identidad.

¿Dónde ver “Sentimental Value”?

La cinta protagonizada por Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Renate Reinsve, Gustav Borg, entre otros, se puede ver a través de MUBI y en distintas salas de cine.

Hamnet – 8 nominaciones

Basada en la novela homónima, esta producción ha sido reconocida por su narrativa, actuaciones y dirección artística.

¿De qué trata “Hamnet”?

“Hamnet” trata sobre la vida de Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare, y el profundo dolor que la familia sufre tras la repentina muerte de su hijo de once años, Hamnet, por la peste; protagonizada por Jessie Buckey, Paul Mescal y Noah Jupe.

¿Dónde ver “Hamnet”?

Esta película tiene previsto su estreno en México el 29 de enero a través de Cinepolis; por ahora no se ha anunciado si llegará a una plataforma de streaming.

Bugonia – 4 nominaciones

Película con tintes de sátira y ciencia ficción que mezcla humor negro con una mirada crítica a la sociedad contemporánea, explorando la paranoia, el poder y la percepción de la realidad.

¿De qué trata “Bugonia”?

“Bugonia” es una cinta con elementos de ciencia ficción que aborda la paranoia colectiva, el poder y la percepción de la realidad en la sociedad contemporánea. Protagonizada por Emma Stone, Jesse Plemons, el director Yorgos Lanthimos vuelve con una cinta que da de qué hablar.

¿Dónde ver “Bogonia”?

Actualmente “Bugonia” se puede ver en salas de distintos cines y se puede comprar en Prime Video y Apple TV.

F1 – 4 nominaciones

Es una producción ambientada en el mundo de la Fórmula 1 que combina espectáculo y drama humano, enfocándose en la presión extrema, la competencia y el costo personal de vivir al límite.

¿De qué trata “F1”?

Este drama está ambientado en el mundo de la Fórmula 1 que muestra la presión extrema del deporte, la rivalidad y el costo personal de competir al más alto nivel.

¿Dónde ver “F1”?

La cinta protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris se puede ver a través de Apple TV.

The Secret Agent (El agente secreto) – 4 nominaciones

La cinta sigue a un protagonista inmerso en una red de conspiraciones, lealtades ambiguas y decisiones peligrosas, donde nada es exactamente lo que parece.

¿De qué trata “El agente secreto”?

La historia sigue a un hombre que se ve obligado a vivir bajo una identidad falsa mientras se infiltra en una red de conspiraciones, traiciones y juegos de poder. A medida que avanza la trama, el protagonista se enfrenta a decisiones morales complejas, donde la lealtad, la supervivencia y la verdad entran en conflicto.

¿Dónde ver “El agente secreto”?

En México esta cinta se estrenará el 26 de febrero de 2026, mientras que al ser una producción de MUBI, se podrá encontrar en la plataforma, aunque aún sin una fecha oficial de estreno.

Train Dreams (Sueños de trenes) – 4 nominaciones

Es un drama contemplativo que narra la vida de un hombre común a lo largo de los años, explorando el paso del tiempo, el trabajo, la soledad y los cambios sociales que transforman su entorno.

¿De qué trata “Sueños de trenes”?

La historia de un hombre marcada por el trabajo duro, la soledad y una profunda tragedia personal, mientras el mundo a su alrededor cambia con la llegada de la modernidad.

A lo largo de los años, la película reflexiona sobre el paso del tiempo, la pérdida, la memoria y la manera en que una vida aparentemente sencilla puede estar cargada de significado.

¿Dónde ver “Sueños de trenes”?

La cinta se puede ver a través de Netflix y es protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de los Premios de la Academia 2026 en su edición 98 se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026, en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se conocerá qué películas se llevarán las estatuillas más codiciadas del cine.

