Reportan fallas en la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México

Preventa de boletos para los conciertos de BTS en México. Foto: Getty Images

Usuarios en redes sociales expusieron que la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México reflejó fallas e inconsistencias, alegando que Ticketmaster, la plataforma encargada de venderlos, estaba solicitando a los interesados hacer un registro, cuando ellos afirmaron que ya lo habían hecho previamente.

Las fans del grupo musical de Corea del Sur también reclamaron la larga fila virtual de espera, incluso llegando al sitio 138 mil para aguardar y poder acceder a la compra de tickets.

Quejas en redes sociales por boletos de BTS

Las personas utilizaron las redes sociales para externar su inconformidad ante el proceso para adquirir sus boletos para BTS. Una de las situaciones más mencionadas fue que la boletera exigía un registro a quienes incluso ya lo habían realizado con anterioridad. También, destacan problemas en la página para adquirir las entradas.

La Profeco fue mencionada por varios al notar esa misma irregularidad, alegando que tenían pruebas de haber hecho su registro previamente, y en esta ocasión se les volvía a pedir, lo cual ocasionó un retraso para acceder a los boletos.

¿Qué dijo la Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor no ha mencionada nada por el momento, en lo que es el inicio preventa de boletos para los conciertos de BTS en México. Sin embargo, el pasado 19 de enero la dependencia ya había pedido a los encargados del evento a que brindaran toda la información clara y veraz a los interesados para poder adquirir sus tickets.

Por otro lado, también hubo usuarios que sí pudieron comprar sus boletos para BTS en México y que lo comentaron en redes sociales.

Preventa y venta para los conciertos de BTS en México

BIGHIT MUSIC confirmó que BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Para adquirir las entradas se anunciaron los horarios de la preventa y venta general:

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en México comienza hoy en dos horarios, a las 09:00 y 12:00 horas.

La venta general es el sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas.

