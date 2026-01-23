Alejandra Guzmán revela que le reconstruyeron la columna tras ser diagnosticada con osteoporosis

GENERANDO AUDIO...

Alejandra Guzmán habla sobre problemas de salud. Foto: Getty Images

Alejandra Guzmán compartió detalles inéditos sobre el delicado problema de salud que la llevó a ser hospitalizada y a pausar su carrera artística durante varios meses. La cantante confesó que tuvo que someterse a una serie de cirugías para reconstruir por completo su columna vertebral, luego de ser diagnosticada con osteoporosis severa, una condición que desconocía que padecía.

La intérprete hizo la revelación durante una llamada telefónica al programa Ventaneando, donde se comunicó para felicitar a Pati Chapoy y al equipo por el 30 aniversario de la emisión. Fue en ese espacio donde habló abiertamente sobre su proceso médico, su recuperación y los planes que tiene para regresar a los escenarios.

“Dios y Joel Sánchez, que es el doctor que me curó, me rehizo la columna vertebral: nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros. Estaba llena de osteoporosis”, expresó Guzmán, quien aseguró sentirse agradecida y optimista tras meses de tratamientos.

La cantante explicó que, durante años, creyó que sus constantes dolores, caídas y falta de equilibrio estaban relacionados con los problemas derivados de los polímeros que afectaron su salud por más de una década.

Sin embargo, los médicos detectaron que en realidad padecía una hernia en las cervicales que presionaba la médula espinal, además de una osteoporosis avanzada que debilitó gravemente su estructura ósea.

“Tenía una hernia que me apretaba toda la médula, todas las extremidades, por eso me caía, por eso tenía mucha falta de equilibrio y debilidad”, relató.

Alejandra Guzmán detalló que el origen de la osteoporosis estuvo relacionado con los tratamientos médicos que recibió tras ser diagnosticada con cáncer en 2010.

En particular, mencionó el uso de un medicamento hormonal que, explicó, tiene efectos similares a la radiación y puede provocar esta enfermedad ósea.

“Todas las medicinas que me dieron, como el tratamiento para el cáncer, causan osteoporosis”, señaló.

Como parte de la reconstrucción de su columna, la artista reveló que se utilizaron injertos óseos, específicamente en el sacro, zona que tenía severamente dañada. “Fue hueso con yeso, porque lo tenía totalmente agujereado”, dijo.

La llamada ocurrió después de que, en julio pasado, la cantante pospusiera su gira Brilla Tour por recomendación médica. De acuerdo con sus propias palabras, ha pasado alrededor de siete meses sometiéndose a distintas intervenciones quirúrgicas, siendo la última el 18 de diciembre.

“Ya terminamos con eso, ahora empecé terapias. Ya estoy derechita”, afirmó, al tiempo que explicó que ha retomado ejercicios de rehabilitación, apoyándose en disciplinas como el ballet.

Finalmente, Alejandra Guzmán adelantó que planea lanzar nueva música a partir de marzo y que en mayo dará a conocer una sorpresa especial relacionada con su madre, Silvia Pinal. Además, confirmó que su regreso a los escenarios está previsto para julio de este año.

“Estoy llena de alegría de poder seguir adelante”, concluyó.

