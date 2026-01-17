Carmen Campuzano impacta en redes sociales luego de su última cirugía de nariz

GENERANDO AUDIO...

Carmen Campuzano enseñará modelaje en nuevo curso. Foto: Cuartoscuro

La modelo mexicana Carmen Campuzano volvió a las redes sociales e impactó a los internautas al mostrar su nueva imagen luego de someterse a una cirugía de nariz, intervención que se realizó tras un accidente ocurrido en 2025.

A través de videos e imágenes compartidas el día de hoy, Campuzano se dejó ver con un mejor semblante, más animada y con cambios visibles en su rostro, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

El accidente que llevó a la cirugía

La cirugía se realizó después de que Carmen Campuzano fuera hospitalizada de emergencia en agosto del año pasado, tras sufrir un accidente con unos lentes que le perforaron la nariz.

En ese momento, la modelo informó que la intervención había sido exitosa. Ahora, su reaparición en redes sociales ha vuelto a colocarla en conversación, principalmente por los resultados visibles del procedimiento quirúrgico.

Una recuperación lenta, pero estable

En una entrevista con TvNotas, compartida hace unos días, Campuzano aseguró que se encuentra en buen estado de salud y señaló que su recuperación ha sido posible gracias al trabajo del doctor Raúl Granados, cirujano plástico con especialidad en microcirugía microvascular reconstructiva.

Debido al implante colocado en la zona intervenida, la recuperación ha sido paulatina, por lo que la modelo debe seguir ciertas precauciones médicas.

Cuidados tras la cirugía

De acuerdo con lo expuesto en la entrevista, la actriz acude de forma constante con un especialista de la piel y mantiene cuidados en su alimentación, como parte del proceso para preservar su salud y consolidar los resultados de la cirugía.

Su regreso a redes sociales, acompañado de una imagen renovada, ha marcado una nueva etapa tras el proceso médico que enfrentó. Incluso, algunos internautas han destacado su belleza luego de su sorprendente aparición.

Anuncia nuevo curso de modelaje

A través de su cuenta de Instagram, Carmen Campuzano aprovechó y compartió su curso titulado “Tour Level Top Model” el cual iniciará el 29 de enero y estará disponible hasta el 1 de febrero.

De acuerdo con la información publicada, se tratará de clases intensivas durante cuatro días, y está dirigido a personas interesadas en desarrollarse profesionalmente dentro del mundo del modelaje.

¿Qué temas abordará el curso?

Según lo compartido por la modelo, el programa incluirá distintas áreas enfocadas en la formación integral de quienes buscan incursionar en esta industria. Los temas que se abordarán son:

Automaquillaje

Oratoria

Proyección

Empoderamiento

Caminado

Clase y estilo cuatro

El curso busca ofrecer herramientas prácticas y conocimientos básicos para fortalecer la presencia, imagen y desempeño de las y los participantes.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.