Julio Iglesias niega acusaciones de abuso sexual y trata: “Son absolutamente falsas”

El cantante compartió un mensaje en Instagram. Foto: Getty Images

Julio Iglesias rompió el silencio este viernes y calificó de “absolutamente falsas” las acusaciones de dos exempleadas, que denunciaron al cantante ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, indicó el intérprete, de 82 años, en sus cuentas de redes sociales.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, destacó.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó Iglesias en el mensaje y agradeció a “tantas y tantas personas queridísimas” que le han mandado “mensajes de cariño”.

“Siempre las solicitaba jóvenes”, revela Women’s Link

Por su parte, Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, y Gema Fernández, abogada y directora legal para Europa de la ONG que representa a las víctimas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España informaron que dicha dependencia aún continúa en fase procesal y están en espera de que se tome una decisión sobre el caso.

Asimismo, en entrevista con El País, revelaron cómo es que, presuntamente, Julio Iglesias reclutaba a las trabajadoras, quienes, en general, tenían que ser jóvenes, latinas y que fueran de su agrado.

“Él cuantificaba las solicitudes y otras empleadas suyas, las denominadas ‘house managers’, eran las que se encargaban de encontrar a estas chicas con un perfil que se ajustaba al gusto del denunciado”, explicó Gema Fernández.

La directora ejecutiva de Women’s Link explicó que dichas house managers’ buscaban a mujeres que cumplieran con el perfil en redes sociales, “yo creo que colocaban los anuncios con información bastante abstracta en redes donde sabían que iban a encontrar a jóvenes con estas características”.

El caso estalló el martes, cuando la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística.

