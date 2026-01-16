Murió Raymond Duran, vocalista del Grupo Sin Fronteras

GENERANDO AUDIO...

Raymond Durán fue reconocido en el merengue. Foto: sinfronterasmerengue Instagram

Raymond Duran, vocalista del Grupo Sin Fronteras, falleció la tarde del miércoles 14 de enero. La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de un comunicado difundido en sus redes sociales y por el cantautor Wilfrido Vargas quien lamentó su partida.

En el mensaje, la banda expresó su pesar por la pérdida del cantante y destacó la huella que dejó tanto a nivel artístico como personal.

“Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música”. Sinfronterasmerengue, Instagram

El grupo también agradeció las muestras de cariño, respeto y solidaridad que han recibido en este momento complicado y pidió paz para el artista y su familia.

“Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo”. Sinfronterasmerengue, Instagram

Wilfrido Vargas se despide de Raymond Duran

El cantautor Wilfrido Vargas reaccionó a la muerte de Raymond Duran a través de sus redes sociales, donde lo describió como un joven con talento y luz propia.

El intérprete recordó que el cantante dejó una huella importante en la grabación de “Tributo a la bachata 3”, producción en la que participó Duran antes de su fallecimiento.

Además, Vargas envió un mensaje de apoyo a sus seres queridos.

“Que Dios lo reciba en sus brazos y que su alma descanse en paz”, escribió, al tiempo que mandó un abrazo sincero y solidario a familiares y amigos del artista.

Raymond Duran y su lucha contra el cáncer

Aunque oficialmente no se informó la causa de la muerte, Raymond Duran había revelado previamente en su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con cáncer.

El cantante incluso abrió una página en GoFundMe para solicitar apoyo económico con el fin de enfrentar los gastos de su tratamiento. En ese espacio, explicó que recibió el diagnóstico hace dos años y que, con el tiempo, la enfermedad se extendió hasta sus huesos, provocándole un dolor constante.

Duran también pidió a sus seguidores mantenerlo presente en sus oraciones y agradeció la bondad y el apoyo que recibió durante su lucha.

