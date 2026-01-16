J Balvin, Audrey Nuna, cantante de “Las Guerreras K-Pop” y más en la Feria de San Marcos 2026

GENERANDO AUDIO...

El cartel del Foro de las Estrellas fue presentado este jueves. Foto: Getty Images

La Feria de San Marcos 2026 confirmó uno de los carteles más ambiciosos de su historia con artistas internacionales, figuras históricas de la música y espectáculos que abarcan rock, pop, regional mexicano, ópera, K-pop y electrónica.

Del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, aristas como Andrea Bocelli, José Carreras, J Balvin, y Audrey Nuna, cantante de “Las Guerreras K-Pop”, entre otros, se presentarán en el Foro de las Estrellas.

Cabe mencionar que, para esta edición, con los artistas invitados en esta ocasión, el evento busca consolidarse como uno de los más diversos del país. Con el cartel completo, en Unotv.com te compartimos el programa completo.

Feria de San Marcos 2026: abril arranca con regional, rock y reggaetón

18 de abril – Entre Amigos

La agrupación mexicana abrirá el “Foro de las Estrellas” con su fusión de regional mexicano y sonidos contemporáneos, respaldada por más de dos décadas de trayectoria.

19 de abril – Luis Ángel “El Flaco”

El cantante grupero ofrecerá una noche marcada por nostalgia y éxitos que han acompañado a varias generaciones.

20 de abril – BXS Bryndis X Siempre

La emblemática agrupación grupera llegará con su repertorio romántico que los consolidó como una leyenda del género.

21 de abril – Goo Goo Dolls

La banda estadounidense de rock alternativo traerá himnos como Iris, en una de las fechas internacionales más esperadas del mes.

22 de abril – J Balvin

El colombiano, una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel mundial, encenderá el foro con reggaetón, espectáculo visual y éxitos globales.

23 de abril – Lara Campos

La joven artista mexicana representará a la nueva generación con un repertorio fresco y contemporáneo.

24 de abril – La Única Internacional Sonora Santanera

La agrupación celebrará más de seis décadas de historia con cumbia y ritmos tropicales que garantizan ambiente de fiesta.

25 de abril – Andrea Bocelli

El tenor italiano ofrecerá una de las noches más elegantes del cartel, con un concierto de talla internacional.

26 de abril – Álex Fernández

El cantante continuará el legado de la dinastía Fernández con música ranchera y una propuesta propia.

27 de abril – Orquesta Sinfónica Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevará un concierto sinfónico que combina disciplina musical y tradición institucional.

28 de abril – Kany García

La cantautora puertorriqueña conectará con el público a través de baladas y letras íntimas.

29 de abril – El Mimoso

El intérprete grupero regresará con un repertorio que lo mantiene vigente en el gusto popular.

30 de abril – José Carreras, Kenny G y López Yañez

Una noche especial reunirá ópera, jazz e interpretación sinfónica con tres figuras de reconocimiento mundial.

Feria de San Marcos 2026: mayo tendrá K-pop, electrónica y cierres de alto impacto

1 de mayo – Función de lucha libre

El Foro de las Estrellas se transformará en un escenario para uno de los espectáculos más representativos de la cultura mexicana.

2 de mayo – Audrey Nuna, Eric Nam y Milli

La música asiática y el K-pop llegarán a la FNSM con tres exponentes internacionales que conectan con públicos jóvenes.

3 de mayo – Foreigner

La banda de rock clásico interpretará éxitos que marcaron época y que siguen vigentes a nivel mundial.

4 de mayo – Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

La cumbia tomará el escenario con dos agrupaciones clave en la historia del género.

5 de mayo – Grupo Frontera

El grupo mexicano, con éxito internacional, ofrecerá una de las fechas más esperadas por el público joven.

6 de mayo – Mägo de Oz

La banda española llegará con su fusión de rock, metal y música celta.

7 de mayo – Lila Downs

La cantante oaxaqueña presentará un espectáculo que mezcla tradición mexicana y sonidos contemporáneos.

8 de mayo – David Guetta presents: The Monolith

El DJ francés traerá uno de sus shows más ambiciosos, con producción audiovisual de gran formato.

9 de mayo – Paulo Londra

El argentino reforzará la presencia urbana del cartel con trap y reggaetón.

10 de mayo – Empire of the Sun

El dúo australiano cerrará el Foro con un espectáculo visual y electrónico que promete un viaje sensorial.

