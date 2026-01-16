Shawn Mendes visita la CDMX y sorprende a seguidores

GENERANDO AUDIO...

La visita se volvió viral en redes sociales. Foto: AFP

Shawn Mendes fue visto recientemente en la Ciudad de México (CDMX) y su visita no pasó desapercibida por sus fans, quienes, aprovecharon para convivir con él.

El hecho se viralizó en redes sociales, donde los usuarios han compartido distintas imágenes con el cantante canadiense.

¿Qué se sabe de la visita de Shawn Mendes en CDMX?

Shawn Mendes fue visto en un café ubicado en las inmediaciones de la colonia Juárez, sitio donde algunos de sus seguidores se acercaron a él para saludarlo.

Lejos de rechazar la interacción, Mendes accedió, incluso a tomarse fotos y a ser capatado en video, lo que generó un ambiente de entusiasmo entre quienes se encontraban en el lugar.

Debido a esto, el encuentro con el intérprete de “Stitches” se volvió viral en redes sociales.

¿Por qué Shawn Mendes está en CDMX?

Oficialmente, no se ha dado a conocer la razón por la que el cantante visitara la Ciudad de México, o si estuviera relacionada a un concierto o el lanzamiento de algún proyecto.

Sin embargo, en redes sociales circulan fotografías que destacan que Mendes llegó a la capital desde el pasado 12 de enero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento