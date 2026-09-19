“Al Día Siguiente”, el cortometraje que explora la violencia sexual llega a Shorts México y FICM 2026

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“Al Día Siguiente”, un corto mexicano doloroso | Foto: Uno TV

Un par de amigos nadan en una fiesta, platican por unos minutos hasta que uno de ellos se convierte en agresor. La toma se enfoca en la mano tembolorosa de quien ahora será la víctima. La confianza se acabó y la pesadilla comenzó.

De eso trata “Al Día Siguiente“, un cortometraje mexicano que forma parte de la selección oficial del festival Shorts México 2026 y que también tendrá una aparición especial en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El director Luis Enrique V. Schettino y la actriz Martha del Hoyo visitaron los estudios de Unotv.com para platicar del proyecto que se grabó en dos días y se planeó en seis meses, pero que establece un tema que puede doler toda la vida.

El desgarrador tema de “Al Día Siguiente”

Luis Enrique V. Schettino dedicó el segundo cortometraje de su carrera a retratar un caso de abuso sexual, un tema que azotó a su círculo cercano, por lo que despertó una urgencia dentro de él para retratarlo en su obra.

“Es algo que a mí no me ha pasado, pero es algo que he escuchado en muchas ocasiones de gente cercana, en donde les ha pasado esta situación y para mí es importante empatizar cómo abordar un tema como este”. Luis Enrique V. Schettino

Desde su perspectiva, se centró en retratar la realidad de la situación, dejando claro que las cicatrices pueden durar más tiempo del que el metraje puede ofrecer.

Cabe destacar que el cineasta tuvo la oportunidad de leer cartas de víctimas de abuso sexual, lo que le permitió conocer de primera mano el largo proceso que conlleva superar este tipo de situaciones.

“Se tardan décadas en hablar de su historia y queríamos darle esa voz a la gente que no ha podido decirlo y cómo se representa ese silencio en una situación de ese calibre“, agregó Schettino.

Por su parte, Martha del Hoyo agregó que hablar de tema a través de proyectos como “Al Día Siguiente” tiene el potencial de ayudar a las víctimas de abuso.

“Hablar de este tema ayuda porque cuando eres víctima de agresión sexual, no entiendes por qué pasó. No entiendes qué pudiste hacer para evitarlo y si tienes la capacidad de hablar con las personas cerca de ti”. Martha del Hoyo

Según sus palabras, las víctimas pueden aprovechar este proyecto para sanar. “Es muy bonito poder ver esto en otra persona y poder perdonarte a ti mismo. Cuando ves que a alguien más le pasa, quieres abrazarla y decirle: no es tu culpa“.

Uno de los temas centrales de “Al Día Siguiente” es el silencio que envuelve a los casos de abuso sexual y tanto Luis Enrique V. Schettino como Martha del Hoyo coincidieron en que esta película puede ayudar a las víctimas.

“Ese silencio es complicidad y duele. Generar conversaciones para que las víctimas tengan libertad para expresarlo“, de acuerdo con Martha del Hoyo.

Schettino reconoció que también quiso enfatizar el dolor alrededor de la traición por parte de amistades y familiares, teniendo que reescribir el guion repetidamente para dejar claro que los abusos también pueden surgir en núcleos de confianza.

Un proyecto hecho sin grandes productoras ni apoyo público

“Al Día Siguiente” dura casi 20 minutos y se grabó durante solo dos días en locaciones reales, en el estado de Querétaro, pues este cortometraje se hizo sin el apoyo de grandes productoras ni de fideicomisos públicos.

“Se hizo sin el apoyo de ninguna productora, se hizo sin el apoyo de ningún fideicomiso. Es un corto completamente independiente hecho por jóvenes cineastas a las que les apasiona el séptimo arte”. Luis V. Schettino

Un proyecto de esta magnitud requirió de una planeación de seis meses, una postproducción de seis meses más y, finalmente, llegó al festival Shorts México 2026.

Martha del Hoyo confesó a Uno TV que se unió a las grabaciones una semana antes de que éstas ocurrieron, haciendo su casting en línea debido a que reemplazó a una compañera que debió bajarse del proyecto de último momento.

“Lo padre fue que todos fuimos parte de este viaje, todos nos hacemos amigos. Entramos al mismo universo juntos, remamos el mismo barco y se siente como un sueño“, agregó.

“Al Día Siguiente”, un proyecto de jóvenes mexicanos

El cortometraje “Al Día Siguiente” se hizo con un equipo conformado por poco más de 20 personas que querían contar la misma historia y sentían el mismo amor por el proyecto, según el director y la actriz.

El cortometraje cuenta con las actuaciones de:

Andrés Revo como Santi

Chos Rioseco como Jorge

Íker Sánchez Solano como Álvaro

Martha Del Hoyo como Sofía

Alain Said como Eduardo

Vanesa Burciaga como Cleo

Luis V. Schettino aseguró que se encargó de hablar con cada uno de los actores sobre la importancia de sus personajes en la historia y aseguró que no pretende generar conciencia con su película, sino abrir el diálogo entre los espectadores.

“La audiencia decide qué hacer con la película. Si te viste en pantalla o a tu amigo o familiar, o si solo vas a disfrutar la película es lo que quiero. Generar diálogo… no crear conciencia porque quería que simplemente fuera la historia de un hombre“, dijo Schettino.

“Como audiencia, es imposible no ponerte en los zapatos de a quienes están viendo. Me encantaría que la gente deje que su imaginación les permita verse a sí mismos o a otras personas apra que la historia termine de otra manera“, remató Martha del Hoyo.

¿Cuándo y cómo ver “Al Día Siguiente”?

“Al Día Siguiente” forma parte de la selección oficial del festival Shorts México 2026 en la competencia Neomex, por lo que se presentará en dos fechas:

Domingo 20 de septiembre | En la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

| En la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Martes 22 de septiembre | En Galerías Insurgentes

Asimismo, este cortometraje también se presentará del 16 al 24 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y el cineasta adelantó que una plataforma digital la tendrá en su catálogo durante el festival.

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