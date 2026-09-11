Carín León pospone concierto en Sphere de Las Vegas; ésta es la nueva fecha y qué pasa con los boletos

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Carin León en concierto.

Carín León pospuso su concierto en Sphere de Las Vegas, previsto para este 10 de septiembre de 2026, luego de enfrentar un inconveniente durante su traslado que le impidió realizar la presentación. El cantante mexicano informó que el espectáculo tendrá una nueva fecha en septiembre de 2027 y detalló las opciones disponibles para las personas que ya habían comprado boletos.

La modificación fue anunciada cuando parte del público ya se encontraba en el recinto de Las Vegas esperando el inicio del espectáculo. Posteriormente, el propio intérprete explicó a través de sus redes sociales que la decisión se tomó ante una situación inesperada relacionada con su traslado.

Aunque no reveló específicamente qué ocurrió, Carín León señaló que la seguridad fue uno de los factores considerados para aplazar el concierto.

El cantante Carín León canceló de forma repentina su presentación programada para este jueves 10 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, justo cuando los asistentes ya se encontraban al interior del recinto esperando el inicio del espectáculo.



La decisión de última hora provocó… pic.twitter.com/2JV6jhOYkV — Uno TV (@UnoNoticias) September 11, 2026

¿Qué dijo Carín León sobre el concierto cancelado en Las Vegas?

En el mensaje dirigido a sus seguidores, el cantante reconoció las complicaciones que una decisión de este tipo representa para quienes se desplazaron hasta Las Vegas con el objetivo de verlo sobre el escenario.

Carín León lamentó los inconvenientes y agradeció la comprensión de sus seguidores. El artista destacó el esfuerzo realizado por quienes habían organizado viajes, traslados y otros preparativos para asistir a la presentación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el contratiempo que sufrió Carín León durante su traslado.

La situación ocurrió en medio de una serie de presentaciones particularmente importantes para el cantante sonorense, quien llevó su música a uno de los recintos más reconocibles de Las Vegas.

¿Cuándo será la nueva fecha de Carín León en Sphere?

El concierto que debía realizarse el 10 de septiembre de 2026 fue trasladado al 15 de septiembre de 2027.

De esta manera, quienes conserven sus entradas podrán utilizarlas para ingresar al espectáculo en la nueva fecha, sin necesidad de adquirir otro boleto.

La reprogramación coloca la presentación en una fecha especialmente significativa para el público mexicano, pues tendrá lugar durante las celebraciones por la Independencia de México.

Además, Carín León tiene previstas otras actuaciones en Sphere para septiembre de 2027, por lo que su regreso a Las Vegas contemplará varios conciertos.

¿Habrá reembolso por el concierto de Carín León?

Sí. Las personas que compraron entradas para el espectáculo del 10 de septiembre y que no puedan asistir al concierto reprogramado tendrán la posibilidad de solicitar la devolución de su dinero.

En caso de optar por un reembolso, éste deberá solicitarse en el mismo punto donde fueron adquiridas las entradas y dentro de un periodo de 30 días.

Los asistentes deben considerar que el procedimiento puede variar dependiendo del canal mediante el cual realizaron su compra, por lo que conviene consultar directamente las condiciones establecidas por el vendedor correspondiente.

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