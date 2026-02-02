Caso BTS escala: Profeco sancionaría así a Ticketmaster y advierte bloqueo a sitios de reventa

GENERANDO AUDIO...

Los fans enviaron miles de solicitudes a Profeco. Foto: Getty Images

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que se inició un Procedimiento por Infracción a la Ley contra Ticketmaster, tras las denuncias por irregularidades durante la preventa y venta general de entradas para los conciertos de BTS en la Ciudad de México.

Las quejas del ARMY mexicano por fallas en la venta de boletos no se quedaron solo en redes sociales

¿Qué consecuencias podría enfrentar Ticketmaster por irregularidades en venta de boletos de BTS?

Foto: Cuartoscuro

Durante la conferencia matutina de este 2 de febrero, Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que la boletera fue notificada el pasado 28 de enero sobre el inicio de dicho proceso. En este periodo la empresa cuenta con 10 días hábiles (hasta el 12 de febrero) para presentar pruebas y demostrar que dichas irregularidades no existen.

En caso de que la investigación determine un resultado negativo para la empresa, esta deberá enfrentar una multa superior a los 5 millones de pesos.

No obstante, las acciones no se limitan a la boletera oficial, pues Profeco también envió exhortos formales a plataformas de reventa internacionales como Viagogo, StubHub/Stopco y Hello Ticket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. Estas deberán ajustarse a la regulación mexicana y evitar prácticas consideradas desleales para los consumidores, como la venta de boletos a sobreprecio.

En caso de incumplimiento, la dependencia advirtió que podría iniciar acciones legales, sanciones administrativas e incluso restricciones para operar en México.

Por otra parte, Escalante adelantó que el gobierno trabaja en la creación de nuevos lineamientos para regular la publicidad, información y comercialización de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, los cuales se publicarán próximamente en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo fue la venta de boletos de BTS que fue denunciada ante la Profeco?

BTS. Foto: Gettyimages

Los fans de BTS, conocidos como Army, estallaron en indignación por presuntas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano en México. A pocas horas de iniciarse la venta oficial, la Profeco recibió 8 mil 301 quejas y denuncias relacionadas con precios, zonas, reventa y fallas en la plataforma. Los conciertos están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México.

La inconformidad se detonó desde las primeras horas del proceso de compra. Consumidores reportaron dificultades para acceder al sistema, falta de información clara y presuntos abusos que, aseguran, afectan sus derechos como compradores.

Aunado a ello, de acuerdo con las seguidores del grupo, existe un acuerdo con revendedores, cuestión que permitió acceso a este grupo de personas a una compra masiva de boletos. Todas estas irregularidades deberán ser investigadas por la Profeco.

