¡Histórico! Bad Bunny gana el Grammy a Álbum del Año, es el primer disco en español en lograrlo

Bad Bunny hizo historia en los Premios Grammy 2026, al llevarse el codiciado galardón al Álbum del Año este domingo en Los Ángeles, con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Es la primera vez que un trabajo totalmente en español triunfa en esta categoría, la más importante de la noche.

“No existe nada que no podamos lograr (…) Gracias mami por parirme en Puerto Rico“, expresó el músico de 31 años, quien a pesar de su rápido ascenso, ha mantenido su producción en español.

El astro dedicó el reconocimiento “a todos los artistas que estuvieron antes (…) y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio”.

El cantante competía contra interpretes como Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Leon Thomas y Tyler, The Creator.

Bad Bunny, el ganador de la noche

Bad Bunny colocó su disco en las tres categorías más importantes de la velada: álbum, grabación y canción del año.

El conejo malo también triunfó en Mejor Interpretación de Música Global gracias a “EoO”, sencillo de su aclamado “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que se alzó además como Mejor Álbum de Música Urbana.

Su discurso anti Trump

Bad Bunny no sólo gano en el terreno musical, también transformó uno de sus discursos de agradecimiento en protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que actualmente llevan a cabo redadas contra migrantes como parte de la política del presidente Donald Trump.

“¡Fuera ICE!”, dijo el cantante este domingo, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, luego de ganar en la categoría de Mejor Música Urbana.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio “solo genera más odio”.

El conejo malo también habló de la comunidad latina: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Tras sus palabras, Bad Bunny recibió una ovación por parte de decenas de celebridades, que no dudaron en ponerse de pie.

No es la primera vez que el cantante ha criticado al gobierno de Donald Trump, quien por su parte también ha expresado su disgusto contra la música de Bad Bunny y su próxima participación en el Super Bowl, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero.

“Yo soy anti-ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hacen es sembrar el odio. Terrible”, dijo a finales de enero.

Incluso, Trump afirmó que no asistirá al evento porque el Levi’s Stadium, en California, le queda “demasiado lejos”.