Trevor Noah, el comediante que desató la ira de Donald Trump por comentarios en los Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

Trevor Noah desató la furia de Trump por los Grammy 2026 | Foto: AFP

Trevor Noah, presentador de los Premios Grammy 2026, fue uno de los protagonistas de la ceremonia de este domingo al arremeter contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como por hacer bromas sobre Nicki Minaj, quien recientemente se autoproclamó la fan número 1 de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Los comentarios del comediante sudafricano despertaron la furia del mandatario estadounidense, quien incluso amenazó con denunciarlo por incluirlo en una broma sobre la “Isla Epstein“.

¿Quién es Trevor Noah, presentador de los Grammy 2026?

Trevor Noah fue presentador del programa “The Daily Show” en Comedy Central durante siete años, llegando a ganar el Premio Emmy y siete nominaciones en una sola entrega, según su biografía oficial.

El sudafricano también es el autor de “Born a Crime: Stories from a South African Childhood”, y de su adaptación para jóvenes lectores, publicada en 2019, “It’s Trevor Noah: Born a Crime: Stories from a South African Childhood”.

Hasta la fecha, “Born a Crime” ha vendido más de 3 millones de copias en todos los formatos.

Posteriormente, publicó “Into the Uncut Grass”, descrita como una fábula moderna, bellamente ilustrada y conmovedora para lectores de todas las edades, sobre el perdón, la aceptación y el secreto de la solidaridad.

Actualmente, conduce el podcast “What Now? With Trevor Noah“, en donde conversa con invitados especiales como su más reciente invitado: el cineasta Bertie Gregory.

Cabe destacar que el comediante también ha sido el presentador de la versión sudafricana de “LOL: Last One Laughing” desde 2024; cabe destacar que la versión mexicana es presentada por Eugenio Derbez.

Cabe destacar que Trevor Noah ha llevado sus shows de comedia a cinco continentes. Una de sus giras más exitosas fue “Off the Record“, que visitó 28 ciudades de Estados Unidos antes de visitar Europa.

La relación de Trevor Noah con los Grammy

Noah también ha sido nominado a un Grammy. Su especial de monólogos “Trevor Noah: Son of Patricia” fue nominado a Mejor Álbum de Comedia en los Premios Grammy de 2020.

Su especial “Trevor Noah: Son of Patricia“, recibió un Premio NAACP Image a Mejor Programa de Variedades, además de una nominación al Premio Grammy.

Trevor Noah bromeó sobre Trump y Clinton en la isla. Foto: Reuters.

Antes de presentar la edición de 2026, Trevor fue el presentador de los premios Grammy durante tres años consecutivos, y la gala de 2023 obtuvo las cifras de audiencia más altas desde 2020.

Durante la edición de este domingo 1 de febrero, el propio comediante reconoció que esta sería su sexta y última ocasión conduciendo los premios que reconocen a lo mejor de la música.

¿Qué dijo el presentador de los Grammy 2026 sobre Donald Trump?

Trevor Noah hizo múltiples bromas en los Grammy 2026; sin embargo, el chiste que más molestó al presidente fue uno en el que explicaba por qué Donald Trump quería hacerse con Groenlandia:

“Desde que no está Epstein, necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton”, dijo en referencia al lugar donde Jeffrey Epstein llevaba una red de prostitución de menores.

En otra parte de su monólogo, Noah mencionó la ausencia de Nicki Minaj y bromeó: “Ella no está aquí. Sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes”.

Así respondió Donald Trump

Después de estas acusaciones, Trump acudió a su red social, TruthSocial, donde habitualmente contesta a lo que ve en televisión, para responder:

“Noah ha dicho INCORRECTAMENTE que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡FALSO! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí, ni cerca, y hasta estas falsas y difamatorias declaraciones, nunca había sido acusado de estar allí, ni siquiera en los medios de noticias falsas”. Donald Trump

Por ello, Donald Trump indicó que presentará una demanda “por mucho dinero” contra Trevor Noah. Advirtió que a otras personas les fue mal por casos similares.

“¡También pregúntenle a CBS! Prepárate, Noah, ¡me voy a divertir contigo!”, resaltó.

Cabe destacar que, este mismo fin de semana, se publicaron más de tres millones de nuevos papeles de Jeffrey Epstein, que incluyen unas 4 mil 500 referencias a Trump, del que fue amigo durante 15 años, según el diario El País.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.