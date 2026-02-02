¡Orgullo mexicano! La compositora Gabriela Ortiz gana tres Premios Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

La compositora Gabriela Ortiz destacó en los Premios Grammy 2026 al obtener tres gramófonos durante la ceremonia de estreno este domingo.

Cabe recordar que en los Latin Grammy 2025, la también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ganó el premio a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por “Revolución Diamantina”, una pieza inspirada en la marcha feminista de 2019 y su llamado contra la violencia de género.

¿Qué gramófonos ganó Gabriela Ortiz en los Premios Grammy 2026?

Para la 68ª edición de los Premios Grammy, Ortiz fue reconocida por su trabajo en “Yanga”, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Asimismo, por su labor en la composición de “Ortiz: Dzonot”, interpretada por Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles.

Las categorías por las que Gabriela Ortiz fue premiada en los Grammy 2026 son:

Mejor interpretación coral: “Yanga”

Mejor compendio clásico: “Yanga”

Mejor composición clásica contemporánea: “Ortiz: Dzonot”

Tras obtener los galardones, a través de su cuenta oficial de X, la UNAM felicitó a la compositora por “Yanga”, su talento y trayectoria.

Nacida en una familia musical en la Ciudad de México

Gabriela Ortiz, nacida en la Ciudad de México, el 20 de diciembre de 1964, creció rodeada de sonidos que marcaron su destino desde la infancia. Hija de integrantes fundadores de Los Folkloristas, ensamble clave en la difusión de la música folclórica latinoamericana, aprendió a tocar charango y guitarra mientras, en paralelo, se formaba en el piano clásico.

Su camino académico se consolidó con estudios junto a destacados compositores mexicanos como Mario Lavista, Federico Ibarra y Daniel Catán, antes de continuar su preparación en Europa, donde obtuvo una maestría en la Guildhall School of Music and Drama y un doctorado en composición y música electrónica en la City University de Londres.

La obra de Ortiz se distingue por una fusión audaz de universos sonoros: lo tradicional y lo contemporáneo, lo popular y la vanguardia, la música instrumental y el lenguaje multimedia. Inspirada de forma constante en temas mexicanos, su música dialoga con audiencias internacionales a través de una escritura sofisticada, un manejo preciso del ritmo y una exploración profunda del timbre.

Esta identidad se refleja tanto en piezas íntimas como “Canto a Hanna” como en grandes formatos orquestales y corales, óperas de fuerte carga política y conciertos de gran complejidad técnica.

Entre los reconocimientos que ha recibido se incluyen la Medalla de Oro de Bellas Artes 2022, el Premio Nacional de Artes y Literatura de México, una Beca Guggenheim y una Beca Fulbright-García Robles. También es integrante de la Academia de las Artes y ha sido incluida en El Colegio Nacional.

Actualmente, Gabriela Ortiz es compositora residente en el Carnegie Hall, la Orquesta Sinfónica de Castilla y

León y el Instituto Curtis de Música y profesora en la UNAM.

