Catherine O’Hara: 5 películas y series para recordar su carrera

La actriz era un ícono de Hollywood. Foto: Gettyimages

La actriz Catherine O’Hara falleció a los 71 años, dejando una trayectoria extensa en cine y televisión que abarcó más de cinco décadas. Reconocida por su versatilidad y por personajes que se volvieron parte de la cultura popular, su trabajo sigue vigente a través de producciones que marcaron distintas generaciones.

Estas son cinco películas y series clave para recordar su legado artístico.

¿Cuáles son las mejores películas y series de Catherine O’Hara?

1. “Schitt’s Creek” (2015–2020)

En esta serie de comedia, O’Hara interpretó a Moira Rose, una actriz retirada que enfrenta un cambio radical de vida junto a su familia. El personaje se convirtió en uno de los más identificables de la serie, que concluyó tras seis temporadas y recibió múltiples reconocimientos, incluido un Emmy para la actriz.

2. “Mi pobre angelito” (Home Alone, 1990)

Uno de sus papeles más conocidos a nivel mundial fue el de Kate McCallister, la madre de Kevin. La historia se centra en el esfuerzo del personaje por regresar con su hijo tras dejarlo solo durante un viaje familiar. La película se consolidó como un referente del cine familiar y sigue siendo una de las más transmitidas en televisión.

3. “Beetlejuice”1 Y 2 (1988)

Bajo la dirección de Tim Burton, Catherine O’Hara dio vida a Delia Deetz, una artista que se muda a una casa habitada por fantasmas. Su personaje forma parte del tono visual y narrativo de la cinta, que con el tiempo se convirtió en un título recurrente dentro del cine de comedia y fantasía.

4. “Waiting for Guffman” (1996)

En esta producción de falso documental, O’Hara interpreta a una actriz de teatro local que participa en una obra con la expectativa de atraer la atención de Broadway. La película es parte de una serie de colaboraciones con Christopher Guest y se caracteriza por su estructura improvisada.

5. “A Mighty Wind” (2003)

En esta cinta, la actriz participa en la historia de un reencuentro ficticio de músicos de folk. Además de actuar, O’Hara forma parte de las interpretaciones musicales que acompañan la narrativa, abordando temas como el paso del tiempo y la evolución de las carreras artísticas.

El fallecimiento de Catherine O’Hara deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su trabajo permanece a través de producciones que siguen siendo vistas y redescubiertas por nuevas audiencias.

