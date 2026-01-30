Muere Pedro Torres, productor de televisión y exesposo de Lucía Méndez, a los 72 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue Pedro Torres, productor que murió este viernes? | Foto: Cuartoscuro

Pedro Torres, reconocido productor mexicano de televisión, murió a los 72 años este viernes 30 de enero. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la familia del también diseñador confirmó que falleció en paz acompañado por sus familiares.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos”. Comunicado de la familia Torres Castilla

Hasta el momento, la familia del productor no ha confirmado sus causas de muerte, así como los pormenores de su fallecimiento.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO…