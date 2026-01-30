Así se despidió Lucía Méndez de Pedro Torres, su exesposo y padre de su hijo: “Un genio y un visionario”

GENERANDO AUDIO...

Lucía Méndez fue madre del hijo de Pedro Torres | Fotos: Cuartoscuro

La actriz Lucía Méndez compartió un mensaje de despedida a Pedro Torres, quien fue su esposo y el padre de su hijo. A través de redes sociales, la cantante compartió palabras cargadas de emotividad, en las que no sólo reconoció su legado profesional, sino también el lazo familiar que los mantuvo unidos.

El reconocido productor mexicano de televisión falleció este viernes 30 de enero, según anunció su familia esta mañana. Cabe destacar que no se detallaron las causas de muerte, pero era de conocimiento público que padecía una enfermedad complicada.

Lucía Méndez despide a Pedro Torres con emotivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Lucía Méndez compartió una imagen acompañada de un mensaje en el que recordó a Torres como una figura fundamental en su vida, al señalar:

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo”. Lucía Méndez

La actriz y cantante destacó que, a pesar del tiempo y de los cambios personales, ambos lograron conservar una relación basada en el respeto y la unión familiar.

“Gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo”, expresó, subrayando que el vínculo entre ellos trascendió lo sentimental para convertirse en un lazo sólido en favor de su hijo.

La actriz también evocó el impacto que Pedro Torres tuvo no sólo en su entorno cercano, sino en la industria televisiva, al despedirlo con palabras que aluden a su trayectoria y a la huella que dejó:

“Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, remató la actriz de “Más negro que la noche”.

¿Cómo fue la relación entre Lucía Méndez y Pedro Torres?

La relación entre Pedro Torres y Lucía Méndez comenzó a finales de los años 80, cuando ambos ya eran figuras consolidadas en el medio del entretenimiento mexicano; ella como actriz y cantante exitosa, y él como uno de los productores más influyentes del país.

Su romance avanzó rápidamente en medio de un ambiente creativo y de éxito profesional, convirtiéndose en una etapa significativa y emotiva en la vida de la actriz.

El punto culminante de esa unión fue el nacimiento de su hijo, Pedro Antonio Torres, en 1988, evento que marcó profundamente la vida personal de Méndez y consolidó su vínculo familiar.

Aunque el matrimonio no perduró y con el tiempo ambos tomaron rumbos distintos, la relación evolucionó hacia una conexión madura centrada en la crianza de su hijo, basada en el respeto y el cariño que ambos mantienen hasta hoy.

¿De qué murió Pedro Torres?

Hasta el momento, la familia del productor no ha confirmado sus causas de muerte, así como los pormenores de su fallecimiento.

No obstante, de acuerdo con medios locales, el productor había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa, que también enfrenta la conductora Yolanda Andrade, y que lo llevaría a la muerte.

En diciembre pasado, Pedro Antonio Torres, hijo del productor y de la actriz Lucía Méndez, dio a conocer que su padre se encontraba “delicado, pero estable”, en medio de su tratamiento.

