Muere Catherine O’Hara, actriz de “Mi Pobre Angelito” y “Beetlejuice”, a los 71 años

¿Quién fue Catherine O’Hara, actriz de cine y televisión? | Foto: AFP

Catherine O’Hara, actriz conocida por las sagas de “Mi Pobre Angelito” y “Beetlejuice“, falleció este viernes 30 de enero a los 71 años por razones aún desconocidas, según informó el diario estadounidesde TMZ y confirmó la revista People.

Cabe destacar que la estrella de Hollywood recién había sido nominada al Globo de Oro por su papel en “The Studio“, el último gran proyecto en el que se vio involucrada antes de su fallecimiento.

¿De qué murió Catherine O’Hara?

Hasta el momento, no se han confirmado las causas de muerte de Catherine O’Hara. “Las razones aún no están claras”, señaló TMZ este viernes.

Cabe destacar que la mánager de la canadiense confirmó a People su fallecimiento; sin embargo, se negó a dar mayores detalles al respecto.

¿Quién fue Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara nació y creció en un suburbio de Toronto, Canadá, en una familia numerosa de ascendencia irlandesa. Desde niña mostró una inclinación natural por la comedia y la imitación, talento que marcó el inicio de su carrera artística, según la Carnegie Corporation de Nueva York.

Tras terminar la preparatoria, comenzó a trabajar en el grupo de comedia improvisada Second City en Toronto. Sin formación académica en actuación, logró integrarse a la compañía y compartió escenario con figuras que después se volverían icónicas, como Dan Aykroyd y Martin Short.

En la década de 1980 alcanzó gran popularidad en Canadá gracias a su trabajo como actriz y guionista en Second City TV (SCTV), lo que la consolidó como una de las comediantes más destacadas de su país.

Su proyección internacional llegó con el cine, especialmente por su papel en Beetlejuice (1988). Posteriormente se mudó a Estados Unidos y alcanzó fama mundial como la madre de Kevin en Home Alone (1990).

Catherine O’Hara destacó por su versatilidad al participar en comedias, películas animadas y dramas, además de colaborar frecuentemente con el director Christopher Guest. Su interpretación de Moira Rose en Schitt’s Creek fue considerada uno de los papeles más memorables de su carrera.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos premios y reconocimientos internacionales. También fue conocida por su compromiso con causas sociales, en especial aquellas relacionadas con el combate a la falta de vivienda.

