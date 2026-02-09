Bad Bunny celebra a Latinoamérica en el Super Bowl 2026; los potentes significados de la presentación que provocó la ira de Trump

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Bad Bunny impactó en el medio tiempo del Super Bowl 2026 y colocó a Latinoamérica en el centro del espectáculo estadounidense este domingo 8 de febrero, donde los Seattle Seahawks se impusieron a los New England Patriots. Además, el artista cerró su presentación con el mensaje “God bless America” (“Dios bendiga a América”), pero haciendo referencia a todo el continente y no sólo a Estados Unidos.

Un mensaje que pareció molestar al presidente estadounidense, Donald Trump, quien arremetió contra la presentación en redes sociales, donde la calificó como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

“Este espectáculo es una verdadera bofetada para nuestro país”, aseguró el mandatario sobre el show del medio tiempo.

Significado de cada elemento de la presentación de Bad Bunny

Durante la presentación, Bad Bunny recorrió distintos escenarios que evocaban la vida cotidiana de Puerto Rico, pasando frente a negocios típicos de la isla que forman parte del paisaje urbano y social del país.

El artista originario de Puerto Rico inició su presentación con “Titi me pregunto” en medio de un campo de cañas, un sembradío que durante siglos marcó la economía y la sociedad colonial del país, sostenida por la esclavitud hasta el siglo XIX, de acuerdo con la Enciclopedia PR.

En el recorrido, donde Bad Bunny resguardó entre sus brazos un balón de futbol, también incluyó oficios y escenas ligadas a la cultura boricua y de Latinoamérica.

Foto: Reuters

Entre ellas estuvieron:

Domino . Un juego que es una arraigada tradición cultural y social, más que un simple pasatiempo en diferentes países de Latinoamérica como Puerto Rico y Cuba

. Un juego que es una arraigada tradición cultural y social, más que un simple pasatiempo en diferentes países de Latinoamérica como Puerto Rico y Cuba Una tienda de piraguas . Raspados de hielo cubierto de jarabe de frutas

. Raspados de hielo cubierto de jarabe de frutas Una pelea de box. Protagonizada por dos boxeadores profesionales; Xander Zayas y Emiliano Vargas

También aparecieron manicuristas, un puesto de compraventa de oro y plata, una familia reunida frente al televisor, así como una boda en la que un niño se queda dormido en las sillas mientras la fiesta continúa, una escena común en las celebraciones latinas.

En otro momento se mostró una tienda rotulada como La Marqueta, un mercado minorista fundado en 1936, ubicado bajo la línea del tren Metro North, en Nueva York, reconocido como el corazón de la cultura puertorriqueña en Manhattan.

También interpretó “El apagón”, tema que cantó sobre postes de luz precarios como parte de la puesta en escena. La canción aborda el desplazamiento de comunidades puertorriqueñas ante el avance del negocio turístico e inmobiliario.

Incluso, el artista realizó un documental en 2022 en el que aborda este fenómeno, donde retrata la crisis de energía que vivió la isla tras el paso del huracán María en 2017.

Bad Bunny cantando en el Super Bowl 2026.

Otra de las escenas que acaparó la atención fue cuando Bad Bunny se acerca a un niño, una representación de sí mismo observando la televisión durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, edición en la que el artista obtuvo el galardón a Álbum del Año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

El triunfo marcó un hecho histórico, al convertirse en la primera vez que una producción completamente en español gana en esa categoría. Tras la presentación, circuló el rumor de que el niño que apareció en escena era Liam Ramos, un menor ecuatoriano de cinco años que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cuya historia se volvió viral a nivel internacional por el sombrero de conejo que llevaba puesto.

Sin embargo, el menor que apareció en el show de medio tiempo fue en realidad un actor llamado Lincoln Fox, quien hizo dicha aclaración en su cuenta de Instagram.

“Dios bendiga a toda América”, alza la voz Bad Bunny

Casi al final del espectáculo, el artista pronunció uno a uno los nombres de los países que conforman Latinoamérica.

“God bless America” (“Dios bendiga a América”), dijo primero, para después aclarar; “o sea, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay”, y continuar hasta mencionar a todos los países de la región.

Por último mostró el balón que resguardaba al principió de la presentación, el cual tenía grabada la frase “Together we are America” (“Juntos, somos América”), como mensaje de unidad.

Lady Gaga y el poderoso mensaje de Ricky Martin

Entre los invitados de Bad Bunny estuvo Lady Gaga, quien interpretó “Die With A Smile”.

Por su parte, Ricky Martin interpretó “Lo que pasó en Hawái”, una canción de denuncia social contra la gentrificación y el desplazamiento de comunidades locales, utilizada como símil de lo que actualmente ocurre en Puerto Rico.