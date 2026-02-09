El concierto alterno que muchos estadounidenses vieron en vez de Bad Bunny en el Super Bowl, incluso en el estadio

GENERANDO AUDIO...

Estadounidense prefirieron show alterno a Bad Bunny. Foto: Getty

Bad Bunny hizo historia esta noche en el Super Bowl LX, en el primer show del medio tiempo, como solista, interpretado totalmente en español. Por ello, a través de redes sociales, el artista puertorriqueño se viralizó por el espectáculo, por las críticas, e incluso por las personas que lo ignoraron.

Por ejemplo, en su cuenta de X, Amanda Vance, apostadora y fanática de lo Steelers de Pittsburgh, se hizo viral tras un video que subió. En él, durante el medio tiempo de Bad Bunny, prefirió ver el show estadounidense a través de su celular.

Tras la viralización de su video, Vance aseguró que perdió más de mil seguidores a través de su cuenta de Instagram en menos de dos minutos, por lo que invitó a la comunidad a seguirla.

¿Qué artistas estuvieron en el show estadounidense?

A través de la cuenta de YouTube de Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk, se compartió el show de medio tiempo estadounidense, enfocado principalmente en el género country. En esta alternativa, Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett fueron los encargados del entretenimiento.

Por su parte, Donald Trump, a través de Truth Social, criticó el show de Bad Bunny, calificándolo como el peor de la historia. Además, el presidente de los Estados Unidos aseguró que al artista no se le entendía ninguna palabra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.