Bad Bunny hace historia en el medio tiempo del Super Bowl 2026; Lady Gaga y Ricky Martin a su lado

El mensaje del show fue la unión. Foto: Reuters

Bad Bunny hizo historia este 8 de febrero al presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Frente a miles de asistentes y decenas de millones de espectadores a nivel mundial, el “Conejo Malo” se convirtió en el primer artista latino y de habla hispana en encabezar este icónico evento como solista.

La final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks no solo quedó en la memoria por la intensidad del juego, sino también por la explosiva presentación del cantante puertorriqueño, que transformó el estadio en una verdadera fiesta multicultural.

Antes de que Bad Bunny tomara el escenario, se interpretaron los himnos tradicionales: Charlie Puth cantó el himno nacional, Brandi Carlile interpretó America the Beautiful y Greenday abrió este evento deportivo, que es uno de los más grandes del mundo.

Una protesta musical e histórica: así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny

En punto de las 19:15 horas, Bad Bunny tomó el control de la conversación deportiva al posicionarse enfrente del escenario inspirado en varios aspectos de la cultura migrante. Desde un laberinto que mostró varias profesiones empleadas por los migrantes (vendedores, albañiles, maquillistas, etc), pasando por “La Casita, una calle inspirada en Nueva York/Puerto Rico, hasta una boda y coreografías masivas que unieron a los asistentes en un mismo ritmo.

En un poco más de 15 minutos, el “Conejo Malo” dio un show cuyo mensaje principal fue la unión, el amor y creer en uno mismo

El espectáculo combinó sus mayores éxitos con momentos emotivos que atraparon al público desde el primer minuto cuando “Titi me preguntó” canción que ya era esperada por el público en las apuestas de su setlist, pasando por “Yo perreo sola”, “Safaera” y “Party”.

Mientras cantaba “Voy a llevarte a PR”, el “Conejo Malo se cayó dentro de “La Casita” el icónico escenario de sus últimos conciertos. Sólo para mostrar que dentro de este spot que ha sido criticado anteriormente, vive una familia boricua, la cual se encontraba viendo el show.

Uno de los momentos que más llamó la atención del público fue cuando Bad Bunny cantó “Lo que pasó en Hawaii” junto a Ricky Martin, quien ya se rumoraba que estaría dentro. A su lado interpretó un curioso mix de sus mayores éxitos donde “Baile Inolvidable” y “Debi Tirar más fotos” no pudieron faltar. Al final el cantante compartió un abrazo no solo con sus invitados, sino con el público.

El impacto del show fue aún mayor considerando el contexto de la carrera de Bad Bunny. En 2026, el cantante había ganado el Grammy al Álbum del Año, un logro histórico para un artista de habla hispana. Sus declaraciones en los premios, en las que criticó las políticas de ICE y defendió los derechos de los inmigrantes, generaron un debate que trascendió la música y llevó el espectáculo a un terreno cultural y social más amplio.

No obstante, la presentación también generó polémica. Sectores conservadores criticaron el énfasis en la cultura latina y los mensajes sociales, mientras que la mayoría celebró la inclusión de la música en español en uno de los eventos más vistos del planeta. Aun así, expertos y críticos coinciden en que el medio tiempo de Bad Bunny se posiciona como uno de los más influyentes de la historia del Super Bowl, marcando un hito en la convergencia entre música, deporte y sociedad.

Del supermecado a la cancha del Super Bowl, esta es la historia de Bad Bunny:

La historia de Bad Bunny comenzó en un cuarto convertido en estudio, donde Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre verdadero de Bad Bunny) grababa canciones en un micrófono sencillo desde su habitación y las subía a SoundCloud. Mientras trabajaba como empacador en un supermercado y estudiaba la universidad, el sello Hear This Music dirigido por el productor DJ Luian, lo invitó a unirse a su sello, marcando el inicio de su carrera profesional.

En 2017, con el sencillo “Soy Peor”, Bad Bunny alcanzó proyección internacional al entrar en las listas de Billboard, y pronto colaboró con grandes figuras como Cardi B, Drake, J Balvin y Daddy Yankee, ampliando su público mucho más allá del ámbito latino.

El éxito comercial llegó mayormente cuando su tercer álbum de estudio, El Último Tour del Mundo (2020), se convirtió en el primer disco en español en encabezar el Billboard 200. Poco después, Un Verano Sin Ti batió récords al permanecer semanas en el número uno de la misma lista y convertirse en uno de los álbumes más reproducidos del año.

Por otra parte, los conciertos del conejo malo comenzaron a ser otro tema de que hablar, pues tanto su gira del 2022 (World’s Hottest Tour) como la del 2025 (DtMF World Tour) reunieron a millones de asistentes a nivel mundial y rompiendo cifras de taquilla históricas para un artista latino.

Al momento, Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la época, acumulando una serie de hitos históricos tanto en música como en streaming. En 2025 volvió a reclamar el título de artista más escuchado del mundo en Spotify, con 19.8 mil millones de reproducciones globales. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS también fue nombrado el Top Álbum Global del año, demostrando su dominio tanto en canciones como en discos completos a nivel mundial.

Aunado a ello, ha sido reconocido repetidamente por Grammy, Latin Grammy, Billboard y otros galardones consolidándose no solo como artista urbano sino como figura dominante de la música contemporánea. En 2026 ganó el Grammy al Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en recibir ese premio.

Además de este reconocimiento, se llevó otros gramófonos por categorías como Mejor Música Urbana y Mejor Interpretación Global, y se pronunció contra el ICE por los tratos que proporciona a los migrantes.

