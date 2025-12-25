GENERANDO AUDIO...

Cillian Murphy vuelve a la pantalla grande. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Cillian Murphy regresa al mundo de los gánsteres al encarnar nuevamente al “hombre Inmortal”, el legendario gánster gitano Tommy Shelby, ahora en la película “Peaky Blinders”, un proyecto que llamará la atención de quienes siguieron la serie que concluyó en 2022.

Este 24 de diciembre de 2025 se lanzó el avance de “Peaky Blinders: The Inmortal Man”, cuyo estreno está previsto para marzo de 2026. El actor, ganador del Oscar por “Oppenheimer”, reconocido por su versatilidad y su mirada penetrante, llevará el cierre de la historia de Netflix a la pantalla grande.

¿Cómo luce Cillian Murphy en “Peaky Blinders: The Inmortal Man”?

El multipremiado actor continúa en el papel de Tommy Shelby, aunque situado varios años después de los acontecimientos de la sexta temporada de la serie. El personaje se presenta como un hombre delgado, de mirada intensa y con su característico corte de cabello.

El ganador del Oscar mantiene un estilo de vestimenta elegante y sobrio, con colores sombríos. Porta un traje de lana, boina y abrigo largo, proyectando frialdad, inteligencia y una autoridad implacable. Incluso, en el tráiler se le observa caminando hacia la cámara con semblante severo, mientras el viento agita su abrigo.

Las imágenes revelan, con temple y fuerza, los cambios abruptos de este complejo personaje, cuya historia se desarrolla en los albores de la Segunda Guerra Mundial. En esta nueva etapa, Cillian Murphy introduce otro lapso temporal dentro del arco narrativo, el cual sumará nuevos personajes en una historia que, según el creador Steven Knight, aún podría continuar.

Detalles del estreno de “Peaky Blinders: The Inmortal Man”

De esta entrega cinematográfica se espera una producción ambiciosa. El material promocional ya ha generado conversación entre los internautas, mostrando a Cillian Murphy montando a caballo, con una herida en el rostro, vestimenta oscura y una paleta visual en tonos sepia.

Además del tráiler, se difundieron dos imágenes oficiales: una correspondiente a la nueva apariencia de Murphy durante el rodaje y otra del actor Barry Keoghan caracterizado en su personaje.

De acuerdo con las redes oficiales del filme, “Peaky Blinders: The Inmortal Man” llegará a cines seleccionados el 6 de marzo, mientras que a partir del 20 de marzo estará disponible en la plataforma de streaming.

